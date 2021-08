Čitava priča bila je gotova još jučer. Međutim, Nikola Vlašić se bojao, strepio do posljednjeg trenutka jer nije bilo službeno.

"Dok se ne objavi na službenoj stranici West Hama, nije gotovo", kazat će Joško Vlašić. Da, nekako tako ćemo i mi onda interpretirati očekivanja hrvatskog reprezentativca, koji je svim srcem htio da konačno sve bude gotovo...

I Hajduk će zaraditi

Danas je West Ham i potvrdio transfer sjajnog hrvatskog reprezentativca koji je četvrti najveći u povijesti za hrvatski nogomet, a koji je potpisao petogodišnji ugovor s njima. Iako nije otkriveno koliko je Nikola Vlašić dobio za prelazak u londonskog nogometnog uglednika, mediji pišu da se radi o 27 milijuna eura.

Hajduk bi prodajom Vlašića iz CSKA u West Ham trebao zaraditi oko 6 milijuna kuna, odnosno, 800.000 eura, pa je i s te strane odrađen posao. S obzirom da je Vlašić na Poljudu proveo sedam i pol godina, od siječnja 2010. do kolovoza 2017. godine, UEFA naknada za razvoj jamči Hajduku dobru zaradu...

CSKA će pak dobiti 22,5 milijuna, a Everton 7,5 milijuna jer su se prilikom Vlašićevog transfera iz Evertona u CSKA klubovi dogovorili da iznos veći od 15 milijuna eura, koliko ga je CSKA platio, dijele 50:50, prema dostupnim izvještajima.

Nikola Vlašić: 'Ako propustim avion, neću doći na vrijeme tamo u reprezentativni tabor'

"Osjećam se zadovoljno, ispunjeno, ponosno... Ovaj sunčan dan je bez oblačka, mada tu i tamo je neki oblačak tamo gore, pojavljuje se, ali meni je kristalno sunčano. Jučer smo razgovarali videopozivom. On je malo strepio do kraja. Morao se vratiti natrag iz Londona u Moskvu a nije još sve bilo gotovo do kraja. Bilo je dogovoreno, samo je nedostajao taj zadnji potpis. Tako da je on stvarno nekako bio suzdržan glede svega toga, zadovoljan što se sve to riješilo ali suzdržan jer je htio staviti točku na i. On je dosta pragmatičan na neki način. Kaže on meni, 'dok s obje strane ne dođe potpis, dok se ugovori ne izmijene to nije gotovo'. Međutim, imao je u 1 i 30 avion iz Londona za Moskvu, kaže 'ako to propustim neću doći na vrijeme tamo u reprezentativni tabor'. Baš smo se dogovorili da ta direktna promocija izostane, on će napraviti neki video chat s fanovima West Hama. On je išao tamo i to je bilo malo još neke nervoze, jer stvar nije bila gotova. To je za nas, za njega osobno bio jedan mali raskorak u tom letu", objašnjavao nam je Joško Vlašić, Nikolin tata, poznati atletski trener koji se može pohvaliti da je roditeljski i sportski odgojio, podigao na noge dva vrhunska sportaša, Nikolu i Blanku, našu proslavljenu visašicu. Naravno, zajedno sa svojom suprugom, bez nje bi teško išlo.

'Milan nije mogao pratiti'

"Postoje neke stvari koje ti nitko ne može oduzeti, a to su stvari koje su se dogodile. Znate, to vam nitko ne može oduzeti. Znači, Blanki nitko neće moći oduzeti svjetski titulu 2007. iz Osake, pa iz 2009., njezinih 208, to je ono što njoj pripada uvijek. Tako i ovaj potpis Nikole s West Hamom, to se na kraju dogodilo, ostat će zapisano, stvari se mogu a i ne moraju dogoditi. Zato, volim živjeti u ovom trenutku, proslavit ga. Rado ću se prisjetiti svih tegoba koje imaš, kako bi trenutak bio još veći, stavljen točno tamo gdje pripada", govori nam Joško i otkriva što se dogodilo s Milanom na kraju...

Naime, mediji su pisali kako Milan ozbiljno želi Nikolu, nekako prema tim napisima Niksi je najbliže bio upravo Rossonerima ali na kraju se taj transfer nije dogodio. Gdje je onda zapelo, što se to na kraju dogodilo?

"Bilo je nekoliko klubova koji su nudili ali nisu mogli ići na tu cijenu. Milan je definitivno bio jedan od njih, on je na meti Milana već dugo i praktički skautska služba nije imala nikakve dileme da je Nikola klub za Milan. Jednostavno, gazde kluba su postavile limit i nisu mogli dati taj novac, nisu se mogli dogovoriti sa CSKA. S druge strane, dat ga na posudbu, dat na posudbu najboljeg svog igrača, kako ćeš to objasniti svojim navijačima? Ne daju se na posudbu najbolji igrači, to nije logika. Razumijem i CSKA s posudbom i mogućim ugovorom, ali ništa. Iako, Milan je uvijek klub koji zaziva respekt, to sigurno, Nikola nije indiferentan na Milan ali se to na kraju, taj prelazak se nije dogodio. Prošlo je vrijeme Berlusconija i onog Milana kojeg poznajemo, sad je neki drugi Milan, takav je kakav je i to je njihova stvarnost. Međutim, gazde su gazde, oni diktiraju glavne tokove i ljudi ne mogu mimo toga puno. West Ham je napravio prave stvari, Moises je tu dobro postupio. Zenit je bio opcija prošle godine, nudio je 35 milijuna eura CSKA, oni su to odbili", zaključio je Joško Vlašić.