Mogući transfer sjajnog Nikole Vlašića (23) iz CSKA u Milan pretvorio se u trakavicu. Vlašić je ponajbolji igrač ruske lige i jedan od najskupljih igrača na tržištu u Rusiji, ali već mjesecima se nikako njegov CSKA iz Moskve ne uspijeva dogovoriti s talijanskim velikanom Milanom oko odštete.

Došlo vrijeme za iskorak

Hrvatski reprezentativac u prošloj je sezoni bio najbolji igrač moskovskog CSKA, a i pticama na grani je jasno da je on prerastao takav klub te da je spreman za neku od "Liga petica". Da je došlo vrijeme za iskorak u karijeri...

Što se događa, gdje je zapelo i što je stvarno posrijedi upitali smo njegova oca, proslavljenog atletskog trenera Joška Vlašića...

'Previranja su razna, opcije su razne, svaki klub ima više opcija'

"Teško je govoriti o tome. Previranja su razna, opcije su razne, svaki klub ima više opcija, neće ostati samo na jednoj i 'egzistirati' na jednoj. Do 31. kolovoza je prijelazni rok i svašta se može dogoditi. U stvari, korona je donijela svoja neka nova pravila. Recimo, u prosjeku je sve palo za 10 do 15 milijuna, govorim o vrijednosti transfera. Također i učestalost. Međutim, sad se tržište počelo pomalo razmahivati. Prvo na red dolaze najveći transferi, onda se pune blagajne za nekog igrača. Onda ostane prazni prostor i oni onda popune. Nekako se meni čini da sve to ide prema hranidbenom lancu, hijerarhiji, tako se nekako namiruju najbogatiji", kazao nam je Joško Vlašić i dodao:

'Nije zapelo, to je jednostavno proces'

"Nije zapelo, to je jednostavno proces. Znači, jedan trgovački proces ponude i potražnje na više mjesta i to je klasična trgovina, nema tu neke prevelike filozofije. Onda se nijanse dogovaraju... Što se tiče Nikole, prvo i osnovno je da ode iz CSKA. Sve drugo... Definitivno on želi otići iz CSKA i vrijeme mu je da ode. To zna i klub. Naravno, njemu je sve jasno, on to osjeća. I to je ono što je bitno. A sad što će se dogoditi, to ćemo tek vidjeti", zaključio je Joško Vlašić.