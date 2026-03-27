OBRANIO KLJUČAN PENAL

Sin brončanog Vatrenog postao heroj Bosne i Hercegovine

Sin brončanog Vatrenog postao heroj Bosne i Hercegovine
Foto: MI News/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Vasilj je sin bivšeg hrvatskog vratara Vladimira Vasilja koji je s reprezentacijom otišao na Svjetsko prvenstvo 1998.

27.3.2026.
14:25
Sportski.net
Nogometaši Bosne i Hercegovine jučer su, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, pobijedili Wales i plasirali se u doigravanje za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi protiv Italije.

Jedan od heroja te pobjede bio je vratar bosanskohercegovačke reprezentacije Nikola Vasilj, koji je obranio jedanaesterac Neceu Williamsu i omogućio Kerimu Alajbegoviću da odvede ‘Zmajeve’ u drugi krug.

Zanimljivo, Vasilj je sin bivšeg hrvatskog vratara Vladimira Vasilja. Vladimir Vasilj bio je reprezentativac Hrvatske te je bio u sastavu Vatrenih na Svjetskom prvenstvu 1998., na kojem nije nastupio.

U karijeri je igrao za Dinamo, Zagreb i Varteks, između ostalog, dok je Nikola već godinama prvi vratar njemačkog St. Paulija.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatni prizori s drugog kraja svijeta: Ovakvu utrku sigurno niste vidjeli

Reprezentacija BihVladimir VasiljSvjetsko Prvenstvo 2026.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike