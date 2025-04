Pokrivač je jako volio Dinamo i Hrvatsku: 'Malo tko zna ovu priču'

Nikola Pokrivač, bivši nogometni reprezentativac Hrvatske i sjajan dečko, poginuo je na Veliki petak u teškoj prometnoj nesreći u Karlovcu. Imao je samo 39. godina. Šokirala nas je sve ova vijest. Nikola Pokrivač bio je fantastičan nogometaš, još bolji čovjek...

Nikola je jako volio Dinamo i Hrvatsku. Nije nam jednom pričao o svojoj karijeri, kako je ostvario svoje sportske snove, koliko mu je značilo što je igrao za Dinamo, što je nosio dres Hrvatske. Njegova seniorska nogometna priča počela je u Varteksu...

"Kako sam došao u Dinamo? To ne znaju mnogi, ali ja sam bio u Varteksu... Ne znam smijem li to govoriti, ali trebao sam ići u Hajduk. Sve je već bilo dogovoreno, ne znam, dogovorili smo danas, a sutra sam trebao već ići dolje. I da bi na poziv Zdravka Mamića, i tad je bio trener Branko Ivanković, nazvali me oni zajedno i rekli su ništa Hajduk, pakiraj stvari i dolaziš u Dinamo. Tako je i bilo. To je bilo 2006., došao sam u Dinamo i od tad živim u Zagrebu i navijam za Dinamo i sva sreća, to je tako i bilo. Nikad to javno nisam ispričao, ali jesam prijateljima u kvartu. Malo tko to zna, da je to tako trebalo i biti. Moram biti jako zadovoljan svojom karijerom", rekao je Nikola Pokrivač u podcastu Net.hr-a pošle godine početkom listopada.

Dan poslije tog podcasta opet smo razgovarali s Nikolom, ovog puta o onoj čuvenoj pobjedi zagrebačkih plavih u Amsterdamu protiv Ajaxa 2007. na tamošnjoj Areni, sa 3-2 Plavi su srušili moćni Ajax, u uzvratu 1. kola Kupa Uefe. Bila je to maestralna večer cijele momčadi. Nikola je odigrao za Dinamo svih 120 minuta i dao veliki obol povijesnoj pobjedi Plavih.

"Najdraža utakmica i pobjeda u karijeri mi je na Euru 2008. protiv Poljske, a što se tiče kluba, baš ova protiv Ajaxa. S Ogijem (Ognjen Vukojević) sam igrao zadnjeg veznog, odigrao sam svih 120 minuta. Tad smo igrali s dva zadnja vezna, a suprotno je bio Gabri. Nije bilo lako, ali uspjeli smo im srušiti snove. Poseban, jako drag trenutak", rekao nam je Nikola Pokrivač i vratio nas još više 17 godina kasnije...

"Došli smo u Amsterdam sa zaostatkom od jednog gola i srušili jedan Ajax, za koji su tad nastupali jedan Huntelaar, Suarez, Stam, Gabri... baš jedan moćan Ajax i kad god pitate nekog iz te generacije Dinama, koja mu je utakmica i pobjeda najdraža, reći će vam baš ova. I mi smo bili jaki, kad pogledamo Dinamo iz te godine, iz te sezone, tu su bili Čale, Sammir, Etto, Luka Modrić, Mandžukić, Koch je bio na golu, Vukojević, Schildenfeld, Drpić, Tadić, Mathias Chago, da sad ne nabrajam. Jaka generacija, baš jaka. Bio je tu i Mikić. Istina je da je Ajax bio stroj kad gledaš tadašnji roster, ali ni mi nismo bili za baciti. Došli smo u Amsterdam s gardom, ne turistički", pričao nam je Nikola Pokrivač.

