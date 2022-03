U posljednjoj utakmici 26. kola Prve HNL Istra 1961 i Hajduk su u Puli igrali 1-1 (0-1). Goste iz Splita u vodstvo je doveo Nikola Kalinić (30), a poravnao je Dion Drena Beljo (54).

Hajduk je iskoristio pomoć vjetra u prvom poluvremenu, imao inicijativu te stigao i do prednosti u 30. minuti. Ferro je poslao dugu loptu na polovicu Istre, a tamo je Kalinić bio spretniji od Galilee, izborio se za poziciju za udarac te rutinirano svladao Lučića.

Bio je to Kalinićev prvi pogodak nakon povratka u Hajduk, dok je prije toga posljednji put u bijelom dresu zabio u finalu Kupa 2009. godine protiv Dinama.

Nezadovoljan

"Loše smo igrali od početka do kraja. Moramo dosta bolje ako mislimo ostvariti naše ciljeve. Okrećemo se sljedećoj utakmici, trebamo ovo što prije zaboraviti i misliti na subotu. Gol mi ništa ne znači ako moja momčad ne pobijedi. Šteta, imali smo veliku priliku približiti se što više vrhu tablice, ali što je tu je, idemo prema naprijed gledati pozitivno", rekao je Kalinić nakon utakmice za klupske stranice", te je najavio ono što dolazi.

"Igramo u Splitu derbi s Dinamom, Hajduk mora ići na pobjedu i opet zakuhati prvenstvo ako je moguće. Ovaj bod je razočaravajući, ali nećemo sad žaliti i plakati, idemo u sljedeću utakmicu i nadamo se pobjedi", poručio je.

Do poravnanja Istra je, inače, stigla nakon katastrofalne pogreške stopera Hajduka Katića. On se okretao s loptom u vlastitom kaznenom prostoru, pa ga je napao daleko bolji tehničar od njega Mišković, oteo mu loptu te ju proslijedio do nečuvanog Belje kojemu nije bilo teško s pet metara pogoditi vrata.

Nakon ovog remija četvrti Hajduk je na 48 bodova, pet manje od vodećeg Dinama i drugog Osijeka, a četiri manje od treće Rijeke, dok je Istra 1961 deveta s 23 boda, 13 više od posljednjeg Hrvatskog dragovoljca.