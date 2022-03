U posljednjoj utakmici 26. kola Prve HNL Istra 1961 i Hajduk su u Puli odigrali 1:1. Goste iz Splita u vodstvo je doveo Nikola Kalinić (30), a poravnao je Dion Drena Beljo (54).

Hajduk je iskoristio pomoć vjetra u prvom poluvremenu, imao inicijativu te stigao i do prednosti u 30. minuti. Ferro je poslao dugu loptu na polovicu Istre, a tamo je Kalinić bio spretniji od Galilee, izborio se za poziciju za udarac te rutinirano svladao Lučića.

VAR se umiješao u drugo poluvrijeme

Do poravnanja Istra je stigla nakon katastrofalne pogreške stopera Hajduka Katića. On se okretao s loptom u vlastitom kaznenom prostoru, pa ga je napao daleko bolji tehničar od njega Mišković, oteo mu loptu te ju proslijedio do nečuvanog Belje kojemu nije bilo teško s pet metara pogoditi vrata.

Nepune dvije minute potom dogodila se kontroverzna situacija koja će zasigurno ostaviti "repove" s ove utakmice. Naime, Mikanović je proigrao Kalinića koji se ubacio u kazneni prostor domaćih, njegov čuvar Perković uhvatio se za lice i bacio na travu, no kako sudac nije prekinuo igru, odmah se i pridigao, a u međuvremenu je Kalinićev udarac blokiran, a lopta se odbila na nogu Biuka koji je zatresao mrežu za, činilo se, vodstvo Splićana.

Uslijedili su prosvjedi Puljana, pa je duel Kalinića i Perkovića provjeravan putem VAR-a. Iako se na snimci ne vidi kontakt Kalinićeve ruke i Perkovićeva lica, nakon više od pet minuta seciranja te situacijue VAR sudac Dario Bel pozvao je glavnog suca Tihomira Pejina da sam pogleda situaciju, a ovaj je zatim poništio gol Hajduka i dodijelio žuti karton Kaliniću.

Hajduk na četvrtom mjestu

Još jedna kontroverzna situacija dogodila se u 83. minuti kada je nakon udarca iz kuta Hajduka Perković rukom odbio loptu u svom kaznenom prostoru, a tada je Bel nakon manje od 10 sekundi provjere procijenio kako nema potrebe zvati Pejina na pregled situacije i mogući kazneni udarac za Hajduk te je utakmica nastavljena.

Nakon ovog remija četvrti Hajduk je na 48 bodova, pet manje od vodećeg Dinama i drugog Osijeka, a četiri manje od treće Rijeke, dok je Istra 1961 deveta sa 23 boda, 13 više od posljednjeg Hrvatskog dragovoljca.

Tijek utakmice

Istra 1961 - Hajduk 1:1 (Beljo 54' / N. Kalinić 30')

Istra 1961: Lučić, Lisica, Perković, Eira, Caseres, Galiea, Mišković, Marin, Mahmoud, Bande, Beljo

Hajduk: L. Kalinić, Mikanović, Katić, Ferro, Melnjak, Fossati, Vuković, Sahiti, Biuk, Livaja, N. Kalinić

--------------------------------------------------------

Kraj utakmice

93' Strašan promašaj Ljubičića... Livaja mu je odlično ubacio, a Ljubičić je promašio loptu s pet metara.

90' Igrat će se još pet minuta sudačke nadoknade. Hajduk se žuri prema naprijed i pokušava doći do drugog gola.

82' Odlična prilika Mlakara! Probao je pucati s kojih 12 metara, ali Lučić je i to nekako uspio obraniti i odbiti loptu u korner.

77' Ne predaje se Istra tako lako! Perković je ubacio u sredinu gdje se našao Bande, ali Mlakar čisti to u korner.

73' Nove promjene u Hajduku: Biuk i Kalinić izlaze, a ulaze Ljubičić i Atanasov.

72' Torcida ne prestaje s pjesmom i navijanjem od početka utakmice.

67' Izmjena u redovima Hajduka: u igru je ušao Mlakar, a izašao Sahiti.

63' Još jedan žuti karton za Hajduk. Ovoga puta ga je zaradio Dino Mikanović zbog prekršaja na Bandeu.

57' Sudac Pejin traži provjeru VAR-a zbog kontakta Perkovića i Kalinića. Nakon duge provjere gol je ipak poništen, a Kalinić je dobio i žuti karton.

56' GOOOL! Hajduk je poveo samo dvije minute nakon što je Istra izjednačila, a strijelac je bio Biuk!

54' GOOOL! Istra je zabila za 1:1, a strijelac je Beljo! Sve se dogodilo nakon pogreške Katića. Mišković mu je samo uzeo loptu i dodao Belju koji je zabio za 1:1.

48' Probao je sada Sahiti pucati s oko 25 metara, ali je Lučić spreman na taj udarac.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog poluvremena

45' Igrat će se dvije minute sudačke nadoknade.

43' Još jednom Puljani traže prekršaj... Sada nakon duela Katića i Belje, ali je sudac samo pokazao da se igra nastavlja.

38' Velika šansa sada za Istru! Mahmoud je pucao s vrha kaznenog prostora i pogodio Katića za kojeg su Puljani odmah mislili da je igrao rukom, ali ništa od toga.

30' GOOOL! Hajduk vodi 1:0, a strijelac je Nikola Kalinić! Prihvatio je Ferrovo dodavanje i othrvao se s Galileom na leđima, a onda od vratnice pospremio loptu! Ovo je prvi pogodak Nikole od povratka u dres Hajduka!

Kalinićev gol pogledajte OVDJE.

24' Prijeti sada i Istra! Beljo je pucao glavom nakon ubačaja s lijeve strane, ali je lopta otišla preko vrata.

21' Pogreška Lučića... Loše je ispucao loptu, Biuk je bio odmah pored njega, ali se lopta ipak odbila u ruke Lučiću.

15' Dambrauskas ima probleme na samome početku.. Mikanović se nakon jednog prodora uhvatio za koljeno i srušio na tlo. Ali, vratio se Mikanović u igru i čini se kako je ipak sve u redu.

13' Odlična prilika za Hajduk i Nikolu Kalinića! Nalazio se pet metara od gola i pucao glavom, ali je već bilo označeno zaleđe.

11' Velika gužva je nastala ispred Kalinićeva gola. Mahmoud i Bande odlični su kombinirali, ali je Katić to očisito.

5' Kalinić je izborio slobodan udarac na lijevoj strani. Livaja je pucao, lopta je zatim zapela u živom zidu i odbila se do Sahitija i probao je pucati, ali Lučić dobro zaustavlja.

3' Hajduk odmah napada u samom početku. Probao je Vuković opaliti s 15-ak metara, ali odlazi to visoko iznad gola.

1' Počela je utakmica.