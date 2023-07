Hrvatski reprezentativac Luka Ivanušec završio je na naslovnicama sportskih rubrika naših medija zbog hat - tricka Astani u 2. pretkolu Lige prvaka na Maksimiru, te sebi još više podigao cijenu, ali jedan drugi junak iz sjene, iz utakmice u utakmicu, svojim igrama poteže isto pitanje - je li došlo vrijeme da zaigra za reprezentaciju Hrvatske?

Dirigent

Rođeni Vinkovčanin Josip Mišić postao je dirigent igre Dinama i onaj od kojeg sve u igri kreće, a protiv Hajduka i Astane pokazao je koliko je postao bitan za momčad. Dinamov pit bull koji diktira sve i koji je programiran na pravi način. Puno radi, trči, sudjeluje u svim akcijama i prijenosima lopte... I ofenzivno, a posebno defanzivno rudari kako bi svojoj momčadi donio prednost na terenu.

"Josip Mišić je stvarno dirigent Dinamove igre. Jedan izrazito inteligentan igrač koji pronalazi pravo rješenje kad treba, igra iz prve ili smiruje igru... U tom dijelu izuzetno je bitan za Dinamo. Što se tiče reprezentacije, Mišićev problem igranja za Hrvatsku nije u tome što nema kvalitetu, on je svojim igrama to i zaslužio, da bude blizu reprezentacije, međutim Hrvatska igra na način da ima tri igrača - Modrića, Kovačića, pa i Brozovića, koji iz drugog plana može i voli dirigirati igrom, imati puno dodira s loptom. Mislim da je to bila najveća prepreka što Mišić još nije dobio priliku u reprezentaciji", kazao nam je Nikola Jurčević, nogometni trener, bivši nogometaš Dinama i reprezentacije Hrvatske, između ostalih selekcija u svojoj karijeri...

Nogometni uglednik

Popularni Jura za Austriju Salzburg je kao igrač, prema podacima dostupnim na internetu, od 1991. do 1995. odigrao 130 utakmica uz 42 gola.

Za Zagreb je igrao od 1989. do 1991. a u 22 susreta zabio 25 golova. Za SC Freiburg je od 1995. do 1997. u 45 susreta pet puta tresao mrežu. Za Hrvatsku je nastupao od 1994. do 1996. Skupio je 17 nastupa uz dva gola. To je ono najvažnije iz njegove igračke karijere, igračkog CV-a.

Što se tiče onog trenerskog, Jurčević je bio pomoćnik Slavenu Biliću na klupi Hrvatske od 2006. do 2012., Lokomotiva iz Moskve, Bešiktaša, West Hama... U dva mandata je Jura bio na trenerskoj klupi Dinama čime je obogatio svoju samostalnu trenersku karijeru, a bio je i izbornik Azerbajdžana.

Stoga, kao iskusni i ugledni nogometni stručnjak, o Dinamu govori:

"Ova utakmica je pokazala kako poraz od Hajduka nije ostavio trag na Dinamovu igru. Ono što veseli je odlična organizacija i potpuna kontrola igre od prve minute, uz potrebno strpljenje. Dinamo nije žurio, nije srljao, čekao je da Astana padne i da im se razvuku linije i onog trenutka kad su zabili prvi gol, samo upitno je još bilo koliko će golova pasti. Plavi su pokazali klasu, kvalitetu. Na pravi način su otvorili Europu. Nakon ovakvog rezultata, možemo reći da Dinamo u Astanu putuje na izlet", rekao nam je Nikola Jurčević i dodao:

'Forma glavnih igrača se diže'

"Da rezultat nije ovako uvjerljiv, gostovanje u Astani bi bilo nezgodno. Ovako, Dinamo je sve riješio već u prvoj utakmici u Zagrebu. I to je potvrda kvalitete i dodatno samopouzdanje. Ono što također veseli je polagano dizanje forme najvažnijih igrača Dinama, koji su malo kasnije krenuli s pripremama. Sve polako u Dinamu sjeda na svoje mjesto".

Luka Ivanušec pokazao je klasu protiv Astane i još više Feyenoordu zagolicao maštu...

"Za Luku Ivanušeca znamo koliko je bitan za Dinamo kad je u pravoj formi. To je igrač koji može i koji radi razliku s potezom ili ulaskom s krila u sredinu. Ima i odličan udarac. Uvijek je opasan i uvijek može riješiti utakmicu, zabiti gol. To je protiv Astane i napravio, demonstrirao".

Pred Dinamom su novi izazovi. Istra 1961. u prvenstvu na Aldo Drosini, uzvrat u Kazahstanu, Gorica u 3. kolu, a u 3. pretkolu Lige prvaka čeka grčki prvak AEK.

"Svaka utakmica može biti nezgodna. Za Astanu sam rekao, treba biti oprezan, ali smiješno je očekivati da bi se tu nešto moglo dogoditi, realno. Uzvrat je čak mogućnost da Bišćan da priliku nekim igračima koji željno s klupe iščekuju svoju šansu. Istra je tradicionalno nezgodna, momčad koja ima određenu kvalitetu, a pravi odgovor na pitanje kolika je stvarna snaga Dinama je AEK. Ne poznam grčku momčad baš previše, ali pretpostavljam da se radi o momčadima slične kvalitete, tu su šanse 50-50, to će biti prava poslastica i odgovor da vidimo koliko je jak današnji Dinamo", zaključio je Nikola Jurčević.