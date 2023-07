Ako se po jutru dan poznaje, onda će Dinamo imati uspješnu europsku kampanju ove sezone.

Uvjerljivo euro otvaranje

Zagrebački plavi su sinoć u utakmici 2. pretkola Lige prvaka na stadionu u Maksimiru, u svom premijernom nastupu ove sezone u Europi, uvjerljivo sa 4-0 (3-0) svladali kazahstansku Astanu te tako praktički osigurali prolazak u 3. pretkolo, a samim time i igranje u skupini nekog od eurokupova ove jeseni. Bila je to plava rapsodija ljetne večeri u kojoj su svi navijači Dinama sretni zbog prikazane igre i reakcije igrača na terenu.

Prvi gol postigao je Dario Špikić, od kojeg se lopta u 35. odbila nakon briljantnog i lukavog udarca Brune Petkovića, a potom je maestralni Luka Ivanušec (41, 43, 56) dodao još tri.

Za komentar utakmice okrenuli smo broj Igora Pamića, trenera Karlovca, bivšeg nogometaša, između ostalih i zagrebačkog Dinama...

"Dinamo je nastavio igrati u jednom odličnom stilu, isto kao što su igrali i protiv Hajduka, koji je ipak ozbiljniji suparnik od Astane, to moramo priznati. Astana je za Dinamo u ovom trenutku neozbiljan protivnik, ali opet ima određenu kvalitetu. Ipak se radi o kvalifikacijama za skupine u Ligi prvaka. Da vam budem iskren, očekivao sam ovako nešto. Možda ne tako uvjerljiv rezultat, ali jednu dominaciju jesam", kazao nam je Igor Pamić i nastavio:

'Ovo je bitna pobjeda za Dinamo'

"Dinamo kroz Superkup nije blistao, ali je pokazivao znakove jednog ozbiljnog Dinama, a da ne govorimo protiv Hajduka u HNL-u, na startu prvenstva. Bez obzira na taj poraz, govorio sam da je Dinamo kriv što nije pobijedio, ne Hajduk što je pobijedio... Dinamo je sinoć to potvrdio. Ovo je jako bitna pobjeda za Dinamo, za mir u klubu. Momčad je pokazala da se zna nositi s teškim situacijama i očekujemo od Dinama odlične stvari opet ove sezone".

Luka Ivanušec je briljirao s tri gola i još više sebi dignuo cijenu. Feyenoord ga želi, tijekom utakmice poslao je i novu, poboljšanu ponudu u Dinamo...

'Ivanušec nikad nije bio upitan'

"Sve je to stvar klupske politike. Govorio sam i to da se Dinamo nije pojačao, prihvaćamo to jer klub nikog iz kostura nije ni pustio. To se pokazalo opet ispravnim. Što se tiče samog Ivanušeca, svjesni smo i znamo o kakvom se igraču radi. Bio je u određenom momentu i ozlijeđen, pa su se možda pojavile neke sumnje, ali on nikad nije bio upitan. On može samo još više i bolje, a ponude ne bih komentirao. Naravno, svaki ovakav nastup u Ligi prvaka, bez obzira na suparnika, kad zabiješ hat-trick i odigraš pravu utakmicu, normalno da ti vrijednost raste. Nije to samo vrijednost Luke Ivanušeca nego i čitavog kluba, ostalih suigrača, trenera i stručnog stožera.

Profesor Mišić

Mišić je odigrao fantastično, profesorski...

"Po meni je Mišić bio daleko najbolji igrač utakmice, uz Ristovskog i Petkovića i protiv Hajduka. On je odigrao čudesnu utakmicu. To definitivno više ni ne vrijedi spominjati, jer Mišić može odigrati manje kvalitetno, ali nikad loše, vjerujte mi... Pa, ja ne znam kad je taj čovjek odigrao lošu utakmicu. On ne zna za lošu utakmicu. Mišić je novi pokretač Dinama od kojeg sve kreće u oba smjera. I ofenzivno otvaranje i defanzivno, prostorno, intelektualno, lopta ide tamo gdje treba s toliko mirnoće. On je za mene neupitan već duže vrijeme. Nadam se da će ovi biti Mišićeva najbolja sezona u životu i da će završiti tamo gdje mu je i mjesto - u reprezentaciji!"

Bišćan je ovim trijumfom na startu europskog dijela sezone, nakon poraza od Hajduka, sa sebe skinuo kritike dijela medija. Kako komentirate njegov dosadašnji rad na klupi Dinama?

'Bišćan povlači dobre poteze'

"Bišćana ne treba komentirati. On je Dinamova snaga i pojačanje u svakom smislu. Rekao sam prije početka prvenstva kako je Igor Bišćan Dinamova mirnoća, Dinamova vizija... Dinamo je odličan, naravno zahvaljujući igračima, ali i treneru. Što se tiče kritika, one su više-manje usmjerene, ne na Dinamovu igru nego na izmjene. Bišćanu tu 100% dajem za pravo, jer samo trener zna. Nije ni jedan trener lud. Bišćan zna. Pa, Guardiola kad mu ide, ne mijenja sastav. Ja Igoru Bišćanu za to plješćem, jer i ja sam takav. Ne treba mijenjati ono što je dobro. Pitanje je kakve su okolnosti u tom momentu, imaš li boljeg igrača na klupi od ovog na terenu. Bišćanovi potezi za mene nisu upitni."

Uzvrat u Astani trebao bi biti samo formalnost, pa se već gleda prema 3. pretkolu gdje čeka grčki prvak AEK.

"Da nam bude jasno svima, AEK nije razina Astane nego viša razina, puno viša razina... S druge strane, bilo bi to neozbiljno, ne samo od dinamovaca i svih koji vole nogomet, bilo bi neozbiljno to komentirati. Do tog dvoboja ima još gostovanje u Astani, tu je i Istra na Aldo Drosini za vikend. Potpuno je krivo razmišljati o AEK-u, jer Dinamo do AEK-a još mora podignuti formu. Ili, zadržat ovu, ali u određenim segmentima zadržati. Sitnice će biti bitne da bi se izbacilo AEK. Imaju veće iskustvo od Astane, a da ne govorim kvalitetu. I momčadsku i individualnu. Pustimo AEK, a ovakav Dinamo, da, potuć će se s njima minimalno ravnopravno", zaključio je Igor Pamić.