Kreće pohod hrvatskih klubova na europske skupine, a čast otvaranja imat će Dinamo u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka od 20.00.

Zagrebački Plavi na Maksimiru dočekuju kazahstansku Astanu koja u Zagreb dolazi nakon neriješenog rezultata u domaćem prvenstvu proteklog vikenda.

Polovičan ulaz u sezonu za Dinamo

Dinamo je, pak, u prve dvije utakmice u natjecateljskoj sezoni protiv Hajduka na svom terenu ostvario polovičan uspjeh. Superkup je osvojio s 1-0, dok su u 1. kolu HNL-a izgubili 2-1 nakon preokreta.

"Dinamo je preozbiljan klub da bi bili uzdrmani zbog poraza od Hajduka", kazat će bivši trener Dinama, iskusni nogometni lisac Ilija Lončarević i nastavlja:

"Ovo je početak europskih kvalifikacija i utakmica kao takva nema veze s onom utakmicom protiv Hajduka. Svakog ljeta zna se što je Dinamu cilj, imperativ, i tu se nema što previše pametovati. Treba proći Astanu i treba ići dalje. Poraz od Hajduka nema što utjecati na ozbiljnu momčad."

Astana će za Dinamo biti novi izazov, drugačiji od Hajduka...

Tek je početak sezone

"Tek je početak sezone, a Dinamo bi bio prilično neozbiljna momčad ili pod znakom pitanja jesu li ozbiljna momčad", govori nam Ilija Lončarević i nastavlja:

"Makar, takav jedan poraz nakon solidne partije, da bi to ostavilo posljedice. Posljedice je ostavilo taj dan dok ljudi ne prespavaju. Kad se prespava, e onda ide priča dalje".

Klubovi poput Astane kriju određene zamke...

"Ne poznam momčad Astane, ali prije dvije godine bio je Šerif koji je izbacio Dinamo. Ne zazivam išta niti kažem da će se išta dogoditi, nego to su te momčadi koje se iz sezone u sezonu mijenjaju, gdje vlasnici mijenjaju, kupuju, dakle opasne momčadi koje treba ozbiljno shvatiti."

Ilija Lončarević nam naglašava da "tko to tako glup može biti i govoriti radi li Igor Bišćan dobar ili loš posao?!"

"To je preokratko vrijeme. Kvalifikacije su kvalifikacije. Uvijek se može posrnuti na uvjetno rečeno lakoj stepenici. Nadam se da se to neće dogoditi, jer Dinamova momčad je još uvijek kompletna. Dinamo je karakterna momčad koja takvo što može iznijeti na svojim leđima", smireno i samouvjereno ističe Ilija Lončarević...

"Sve ono što Dinamo prati svako ljeto, u kvalifikacijama, a to su uvijek čekanje transfera, kao i sad. U ovom trenutku možda i izrazito. Četiri igrača čekaju transfer. To može poremetiti koncentaciju, ali nadamo se da se to neće dogoditi i da će Dinamo to proći", dodaje poznato trenersko ime...

Što je formula Dinama protiv Astane?

"Dinamo protiv Astane mora biti bolja momčad i zabiti više golova, vrlo jednostavno. Dinamova boljka u datim trenucima je preslaba efikasnost u stvaranju šansi, ne u golovima, ako bude tvrda utakmica. To je problem koji Dinamo rješava i riješit će, ima dovoljan broj dobrih igrača. Pogotovo na svom terenu to mora riješiti. Neću reći bez većih problema, ali moraju".

'Baturina mora popraviti trku prema naprijed'

Martin Baturina desetka je Dinama koja zna i može u kreaciji i probijanju linija poput Astanine. Upravo će on biti ključ, tj svojevrsni je ključ za uspjeh Dinama večeras.

"Martin Baturina mora malo popraviti svoju trku prema naprijed prilikom ulaska u šansu i brzinu odigravanja, u tom segmentu treba napredovati. Za sad još uvijek je tu malo previše kontakta nepotrebnih, daleko od gola. Mora malo češće ići u realizaciju jer je za to sposoban i po viđenju i po tehnici i tu opet treba dati malo više od sebe. Bez obzira što je najmlađi."

Ilija Lončarević na naše je inzistiranje, molbu, evocirao jedno svoje ljeto u Dinamu...

'Jednog ljeta otišlo mi je 18 igrača'

"Bili su to malo drugačiji uvjeti u Dinamu tada, pa ovo nije za usporedbu s trenutnim, ali hajde, ako tako želite... Imao sam, dakle, jedno ljeto kad mi je otišlo 18 igrača. To se ne može uspoređivati. Tad nije bilo novaca. Uveo sam onda mlade igrače u momčad, neke direktno u prvu momčad kao što su bili Cesar, Zahora, Tomić, Ćosić itd. Nekih osam klinaca na čelu s Eduadom, koji su išli na pripreme s prvom momčadi, ušli su tijekom sezone u prvu momčad, upravo poput Eduarda. Ne bih htio secirati niti govoriti koji igrači su bili gdje, što i kako, ali to je jedino što se u tom trenutku dalo napraviti", zaključio je Ilija Lončarević.