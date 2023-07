Nogometaše zagrebačkog Dinama sutra, u utorak od 20 sati, na Maksimiru očekuje prva utakmica 2. pretkola Lige prvaka protiv kazahstanskog prvaka Astane, a danas je trener Modrih Igor Bišćan na konferenciji za medije najavio taj dvoboj.

"Čeka nas ozbiljan protivnik i svjesni smo da neće biti jednostavno kao što nije nijedna momčad u Europi. Vjerujemo u sebe, bolja smo momčad i očekujemo prolazak", rekao je Bišćan na početku pa progovorio o stanju u momčadi nakon poraza od Hajduka prošloga petka u prvom kolu HNL-a:

"Svi su zdravi, manje-više. Perić još malo osjeća neko zatezanje, ali bi to trebalo biti OK. Atmosfera u momčadi? Nikad nije ugodno izgubiti utakmicu i to na način kao što smo izgubili od Hajduka i trebao nam je dan, dva da se vratimo u normalnu. No dečki su se vratili, nije to bio poraz koji nas brine po pitanju igre nego poraz koji se dešava. Preozbiljna je ovo utakmica da bismo se opterećivali s onime što je bilo. Svjesni smo da igramo doma i da imamo priliku za dobar rezultat i vjerujem da ćemo igrati dobru utakmicu."

„Svjesni smo da igramo pred našim navijačima i imamo priliku ostvariti dobar rezultat prije uzvrata. Vjerujemo da ćemo biti dobri, a plan je odigrati kvalitetno. Astana je čvrsta i organizirana momčad. Kada se brane čine to s petoricom što znači da će blok biti gust i čvrst. Neće biti baš jednostavno. Naša će strpljivost biti važna, ali moramo biti i kombinatorni kako bi što češće dolazili do dobrih prilika“.

O cilju ove sezone u Europi Bišćan je, kao što uvijek naglašavaju treneri Dinama, naglasio igranje grupne faze. Ako prođu Astanu, Modri će ići na grčkog kapetana AEK za koji igra i hrvatski reprezentativac Domagoj Vida.

„Naravno da je igranje Lige prvaka krajnji cilj i naš san. Moram reći da nismo imali previše sreće u ždrijebu ako sve bude u redu u dvije utakmice s Astanom. AEK je jak suparnik, ali o njemu trenutačno ne razmišljamo već jedino o Astani. Mi se osjećamo dobro, jedan smo derbi dobili, drugi izgubili, ali smo osvojili trofej. Stvarno sam optimist jer smo, ponovit ću to opet, igrali jako dobro u drugom ogledu protiv Hajduka kada smo poraženi.