Glavni trener Hajduka, Ivan Leko, kažnjen je temeljen članka 52. Disciplinskog pravilnika HNS-a zabranom obavljanja funkcije na pet (5) prvenstvenih ili kup utakmica i novčanom kaznom u iznosu od 2.500 eura zbog psovanja i vrijeđanja glavnog suca utakmice, uslijed čega je i bio isključen, objavio je HNS.

Hajduk sad ima rok od osam dana za podnošenje žalbe, što znači da će Leko voditi momčad u redbiju protiv Rijeke koji se igra nadolazeće nedjelje.

Podsjetimo, Leko je isključen u završnici prvog poluvremena Superkupa nakon što je burno reagirao na jednu odluku suca Bela. Incident je imao svoj nastavak i u svlačionici kada je Leko vulgarno vrijeđao suca, a sve je ironično komentirao i na konferenciji za medije.

"Moja reakcija je loša. Žuti karton, korektno. Ali ti da trenera Hajduka isključiš radi toga!? Okrenem se i dobijem crveni karton. Možda mu treba autoritet, možda je ego. Navodno je dobar sudac, najbolji ovdje i sad on na meni gradi svoj autoritet. Nisam ja ovdje došao, da ne kažem odakle, da me se ponižava i da nama, kao klubu, kao mojoj momčadi, oduzima situaciju da uzmemo trofej", rekao je na press konferneciji leko, koji je svoje isključenje nazvao "smiješnim".

Za taj ispad Leki je prijetila žestoka kazna, čak dvostruko veća od ove koju je dobio.

"Za naguravanje/odguravanje ili psovanje ili vrijeđanje suca igračima slijedi zabrana igranja od jednog do pet mjeseci ili od dvije do deset utakmica, a za dužnosnike zabrana obavljanja funkcija od dvije do deset utakmica ili od jednog do pet mjeseci", stoji u članku 52 Disciplinskog pravilnika HNS-a.

Također, HNS je objavio da su zbog pirotehnike na Superkupu kažnjeni i Hajduk i Dinamo. s identičnom novčanom kaznom - 3 tisuće eura.