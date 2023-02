Kad se dogode onakve stvari koje smo vidjeli sinoć gledajući spektakularnu utakmicu Reala i Liverpoola onda nam ne preostaje ništa drugo nego da uzmemo mobitel u ruke i počnemo birati brojeve stručnjaka, trenera, bivših nogometaša - onda smo totalno out of control…

Utakmica za pamćenje, a mi smo onda out of control

U prvom susretu osmine finala nogometne Lige prvaka Real Madrid je na Anfieldu deklasirao Liverpool sa 5-2.

"Redsi" i "Kraljevski klub" su na Anfieldu u reprizi lanjskog finala Lige prvaka odigrali fantastičnu utakmicu sa čak sedam golova i nizom prilika na obje strane. "Redsi" su poveli 2-0, no europski prvak je u nastavku susreta preokrenuo rezultat postigavši čak pet golova. Real je time postao prvi klub u povijesti koji je zabio pet golova Liverpoolu u nekoj europskoj utakmici na Anfieldu.

Bio je to susret koji su obilježili i fantastičan pogodak petom Darwina Nuneza, nevjerojatne pogreške vratara Thibauta Courtoisa i Alissona, te asistencija hrvatskog kapetana Luke Modrića.

Sportska kultura

Nikola Jurčević, popularni Jura, specijalist je za engleski nogomet, ali prati apsolutno sve u nogometu, igri koju obožava. Jurčević je priznati nogometni trener koji je bio pomoćnik Slavenu Biliću, ne samo na klupi hrvatske nogometne reprezentacije nego i na klupi West Hama dvije godine. Naravno, surađivao je Jura sa Slavenom i u Lokomotiv Moskvi, kao i u Beşiktaşu iz kojeg su otišli, gdje su ih ispratili poput pobjednika...

Kakva je Luka Modrić igračka veličina, kakav je nogometaš, mogli smo vidjeti u trenutku kad se jedan kultni Anfield pljeskom poklonio kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije.

"Engleska nogometna liga je najzanimljivija, najspektakularnija i najposjećenija nogometna liga na svijetu ali ono što oni imaju kao tradiciju je jedna sportska kultura. To znači da, bez obzira na teške trenutke za vlastitu momčad, onog trenutka kad prepoznaju jednu veliku klasu kao što je bio sinoć Luka Modrić, oni jednostavno na kratko zaboravljaju te teške trenutke koje proživljavaju i odaju počast tome igraču. To se ne događa često, za tako nešto moraš biti stvarno ogromna klasa i moraš stvarno ostaviti dojam i igrom, gardom i ponašanjem. To je sve ono što Luka ima i takva jedna stvar, kad jedan igrač doživi na Anfieldu je stvarno velika i to je jedno posebno priznanje rezervirano samo za one najveće", objašnjava nam Jura i nastavlja:

Klasa i pobjednički mentalitet

"Što se tiče događanja u utakmici, to vam je bio odraz klase i pobjedničkog mentaliteta kojeg ima Real Madrid. Mislim skoro da ne postoji jedna momčad u ovom trenutku u Europi i svijetu, koja bi gubila 2-0 u 14., u jednom takvom vrućem ambijentu, na jednom takvom kultnom stadionu, da ne bi bila bliža varijanta da doživiš i uvjerljiviji poraz možda, međutim Real je momčad koja niti u jednom trenutku ne gubi glavu. Oni igraju kao da u tom trenutku imaju 0-0 ili neki pozitivan rezultat i na kraju kroz jednu takvu igru, kroz jedan takav pristup, dolazi do izražaja njihova klasa."

'Ovaj Real je možda najbolja momčad koju sam ikad gledao'

Nikola Jurčević nam govori i kako smo u jednom trenutku vidjeli da u redovima Reala nije bilo panike, pa niti onda kad su gubili već na početku praktički 2-0 - "To je zato što imaju tako klasne igrače i to što imaju veliko samopouzdanje, jer dobar dio tih igrača su svjetske klase, a mnogi od njih su već nekoliko puta bili europski i svjetski prvaci i za njih ne postoje situacije na terenu koje njih dovode u neku paniku, za razliku od nekih drugih momčadi" - priča nam Jura i navodi kako je kroz povijest bilo velikih momčadi - veliki Milan, pa era jedne fantastične Barcelone i Bayerna ali kontinuitet koji ima ova momčad Reala u zadnjih nekoliko godina, s pravom daju epitet možda i najbolje momčadi koju je Nikola Jurčević gledao.