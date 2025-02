Legenda Dinama otkrila razloge potopa: 'Ima dosta lutanja, evo zašto je ovaj poraz i dobar znak...'

Razgovarali smo s apsolutnom legendom Dinama koja, kao i svih navijači Modrih, nije ima previše pozitivnih komentara nakon utakmice s Osijekom, ali i poraza od Rijeke. Za početak pitali smo Nikolu Jurčevića kako vidi utakmicu za koju prije možemo reći da se igrala u bazenu nego na travnjaku.

"Utakmica je bila na granici regularnosti. Čak više mislim da ju je trebalo odgoditi jer se vidjelo da se lopta ne može normalno kontrolirati. Ali, kakvi su uvjeti bili jednima, takvi su bili i drugima", rekao je na početku Jurčević. Dotaknuli smo se i motivacije i pristupa igrača koji je u zadnjih nekoliko mjeseci bio često kritiziran.

"Ne mogu igračima ništa zamjeriti. Ako pričamo o prvom poluvremenu, rekao bih da je to bilo poluvrijeme prilagodbe iako su i tada imali problema s Osijekovim kontrama. Drugo poluvrijeme su bili odlučni, sve su napravili, imali su puno šansi, lopta nije htjela u gol. To je ona varijanta kad stane karta pa ne ide. Takav je nogomet, nastavila se ta crna mini serija", rekao nam je. Ono što mnogim simpatizerima Modrih nije prihvatljivo je to da, unatoč velikim izostancima, poput Mišića i Petkovića, Dinamo i dalje nema igru i kao da se nikada nije prilagodio na te nedostatke u momčadi.

"Prelagano dajemo komentare u stilu: 'Dinamo ima jako kvalitetan roster, Dinamo ima najbolje igrače' itd. Međutim, ako to preslikaš na bilo koji klub u svijetu, svatko bi slično izgledao. Da Realu makneš Vinija i Mbappea, ili Liverpoolu izostaviš Salaha ili van Dijka na dulji period u sezoni, ja te uvjeravam da ne bi bili u borbi za naslov u svojoj zemlji ili u Europi. Mišić je igrač koji kontrolira igru, a Petković je Petković. On je igrač koji je sudjelovao u svim Dinamovim velikim utakmicama, bilo kao strijelac, asistent, mantinela… Njihovim izostankom Dinamo je slabiji za 30%, a to je konkurentima dalo mogućnost da tablica lige izgleda ovako kako sada izgleda. Oni su osovina momčadi. Oni su nešto što su Livaković, KTC i Ademi bili nekada. Oni su činili sve igrače boljima. Ta osovina i danas postoji, ali je ozlijeđena… Danas ima puno podjednakih igrača, i ne zna se prvi sastav. Ima tu dosta lutanja, ali iz opravdanih razloga", detaljno nam je objasnio bivši trener Dinama te najavio derbi Hajdukom. Zanimalo nas je kako on gleda na taj veliki sraz u nedjelju.

"Dinamo je najveći klub. Vidimo i sami kako se sve kritizira, igrači, treneri, stožer… Navika pobjeđivanja Dinama je duboko ukorijenjena u zadnjih 20 godina. Stvorila se totalno negativna atmosfera. Ali, koliko god to apsurdno zvučalo mislim da će ovaj poraz dobro doći Dinamu jer su u drugom poluvremenu pokazali da momčad ima tu potrebnu energiju i da je momčad živa. Očekujem Dinamo protiv Hajduka u dobrom izdanju i da, ako se poklope neke stvari, bi to mogla biti utakmica u koja će značiti povratak na pravi put i vraćanje nade u naslov", zaključio je Nikola Jurčević.

