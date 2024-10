Nikola Jurčević, bivši nogometaš i trener Dinama u dva mandata, zadovoljan je prezentacijom Dinama protiv Monaca (2-2), u 2. kolu Lige prvaka. Nazvali smo ga nakon utakmice.

Povukli se iz novinarske lože u press centar stadiona Maksimir. Šokirani, tužni jer je društvo iz Kneževine ipak uspjelo preokrenuti 2-0 u 2-2 i spasiti dva boda, uzeti bod. Odmah smo Juru pitali u glavu. Je li ono bio penal na Petkoviću u 81. i na drugoj strani, je li Monaco zaslužio penal? S tim, da se VAR u oba slučaja nije ni upotrebljavao.

"Mislim da nije bio penal. Možda bi trebao pogledati još dva-tri puta, ali mislim da ne. Što se tiče Monacovog penala, mislim da je bio penal. VAR provjera nije bila potrebna. Bernauer je napravio potpuno nepotreban i neoprezan penal", rekao je za Net.hr Nikola Jurčević...

"Što se dogodilo Dinamu protiv Monaca? Ništa se specijalno nije dogodilo, mislim da su Plavi odigrali jednu odličnu, pravu, ratničku utakmicu. Bjelica je čak dosta iznenadio s tim sustavom, možemo ga nazvati 5-3-1-1, u nekoj varijanti čak 8-1-1. Dinamo je bio jedna kompaktna, borbena, ratnička ekipa sa dva igrača, Baturinom kao polušpicom i Petkovićem u špici. Pomalo neuobičajeno, ali pogodio je Bjelica koncepciju. Vidjeli smo da se Monaco od početka do kraja borio s terenom. nisu oni navikli na takve nekakve uvjete i tu je Dinamo sa svojom borbenošću biti nezgodan i opasan. Imali smo pobjedu u rukama s tih 2-0, ali evo, pokazalo se ipak da Monaco ima određenu kvalitetu i na kraju su oni uspjeli se vratiti u igru", govori Nikola Jurčević.

Ostaje žal, priča nadalje Jurčević, što Dinamo nije uzeo sva tri boda, jer bi to bio veliki kapital i jedna od najvećih klupskih pobjeda u Europi po sigurno najtežim uvjetima...

"Za mene je Dinamo zaslužio sve pohvale za ovu utakmicu, ali naravno da na ovakav način, poslije kiksa Nevistića koji se poskliznuo, te drugog Bernauera koji je napravio nepotreban penal, ostaje žal za slavljem. Sve u svemu, Dinamo mi je ostavio jako dobar dojam, jer se na prvi pogled činilo da je defanzivno orijentiran i da će teško doći do situacije da ugrozi Monaco. Pokazalo se ipak to dobitnom kombinacijom. Borili su se, mučili, ali Monaco je pronašao snagu i kvalitetu izvući 2-2. Dinamo je zaslužio pobjedu", tvrdi Jura i za kraj zaključuje:

"Baturina je bio fantastičan, maestralna partija za njega. Martin Baturina se ovom utakmicom vratio na scenu i s pravom se opet može pričati da je igrač koji vrijedi velik novac. Petković je isto odigrao dobro. Osam igrača je odigralo odlično, onih osam zaduženih za borbu, za bitku, ali bez Petkovića koji je bio jako dobar, puno faulova, plus Baturina, bila je dobitna kombinacija. Baturina, Petković, plus fanatična borbenost, to je bio neki recept. Bila je to jedna borba do maksimuma, ma svi su bili ratnici. Da je Dinamu to netko ponudio prije utakmice, prihvatio bi rezultat, ali ne pod ovakvim okolnostima, nakon vodstva 2-0. Ipak, ostaje mali žal za tri boda. Tako blizu, a tako daleko".

