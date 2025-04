Niko Kovač je hit u Engleskoj: Želi ga nekoliko klubova Premier lige, posebno posrnuli velikan

Niko Kovač okrenuo je svoju situaciju u Borussiji Dortmund. Vjerojatno ni sami šefovi nisu očekivali ovakav razvoj događaja: dugo je izgledalo da će se Niko Kovač (53) i sam morati boriti da ostane trener BVB-a i nakon ljeta. No, sada se odjednom i BVB mora boriti za Kovača!

Kako piše Bild, nekoliko engleskih prvoligaša cilja na Hrvata kao kandidata za trenera, a jedan se vrhunski klub posebno raspitivao za njega.

Činjenica je kako je Premijer liga oduvijek bila Kovačev osobni san u karijeri. I sam je puno prije preuzimanja dužnosti u BVB-u 2. ​​veljače 2025. znao da uživa dobar ugled na engleskom tržištu, kao i u drugim vrhunskim europskim ligama te da bi se prilike za posao mogle pojaviti najkasnije do sljedećeg ljeta. Taj je interes sada postao konkretniji.

Tottenham Hotspur navodno pozorno prati Kovača te se čak već raspitivao o njemu na tržištu. Aktualni trener kultnog londonskog kluba Ange Postecoglou (59) na udaru je žestokih kritika zbog lošeg rada kluba. Kako navodi Telegraph, sve je izglednija Australčeva smjena sljedećeg ljeta. Tottenham se trenutno nalazi na krizom opterećenom 16. mjestu u ligi, jedino u Europskoj ligi ide po planu (polufinale protiv Bodø/Glimta).

Šefovi Spursa prepoznali su da Kovač, sa svojom strastvenom, intenzivnom i agresivnom filozofijom igranja, ima potencijal za uspjeh u Premier ligi. Međutim, još nije bilo službenog poteza.

Kovačev strelovit razvoj u Dortmundu

U pregovorima s BVB-om inzistirao je na ugovoru na najmanje godinu i pol, do 2026. To se posebno odnosilo na spoznaju da bi Svjetsko klupsko prvenstvo u SAD-u (14. lipnja do 13. srpnja), koje se proteže duboko u pripreme za nadolazeću sezonu, moglo zakomplicirati njegov početak u novom klubu. Čelnici Dortmunda, koji su isprva trebali privremeno rješenje nakon otkaza bivšem treneru Nuriju Sahinu (36), dogovorili su s Kovačem klauzulu u njegovom ugovoru, koja bi mu jamčila dvije trećine preostale plaće (preko 2,5 milijuna eura) u slučaju rastave.

Ali, to već odavno ne dolazi u obzir. Upravo suprotno: Uprava BVB-a, uključujući šefa Hans-Joachima Watzkea (65), sportskog direktora Larsa Rickena (48) i sportskog direktora Sebastiana Kehla (45), trenutno je odlučna nastaviti s Kovačem i potpuno je uvjerena u način na koji je vratio posrnulu momčad na pravi put. Nedavno je osvojio deset bodova iz četiri ligaške utakmice i sada ga dijele samo četiri boda od mjesta u Ligi prvaka s BVB-om. I sam se trener poistovjećuje s BVB-om, jer se, kako piše Bild, već preselio iz svog hotela u stan u južnom Dortmundu.

