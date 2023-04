U posljednjem susretu 29. kola HNL-a, derbi utakmici na Rujevici, nogometaši Rijeke su svladali Hajduk s 2-0 (1-0).

Pobijedila je Rijeka oslabljeni Hajduk, koji je bio bez prvog strijelca lige Marka Livaje i Filipa Krovinovića, a s ta tri boda Rijeka se popela sve do trećeg mjesta na ljestvici. Prvi pogodak je postigao Matija Frigan u devetoj, a drugi Antonio Marin u 75. minuti.

Nakon utakmice, stoper Rijeke Niko Galešić objavio je fotografije fotografije sa utakmice na svom Instagram profilu i usput uputio ´otrovnu strelicu´ prema poraženim rivalima. U opis objavljenih fotografija napisao je: ˝Samo je jedan Majstor s Mora˝ i uz njih stavio srca u bojama Rijeke, bijelo i plavo.

Naravno, nije dugo trebalo da to primjete navijači Hajduka, koji su to ispratili neugodnim komentarima i ispravljali ga kako je Hajduk taj pravi Majstor sa mora. Ipak, u zadnja dva susreta slavila je upravo Rijeka pa do nekog sljedećeg susreta imaju materijala za provokacije.