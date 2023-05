Ne smiruju se strasti zbog skandaloznog poteza Marka Livaje, kapetana Hajduka i reprezentativca Hrvatske, nakon jučerašnjeg Hajdukovog osvajanja Kupa na Rujevici, drugog uzastopnog, povijesnog za Splićane, ovog puta protiv Šibenika 2-0.

Uzeo megafon i šokirao

Livaja je, naime, uzeo megafon u ruke i poveo pred Torcidom - "Freze, traktori i seoski putevi, pi*ke šibenske, pi*ke šibenske, dobit ćete batine".

Tu pjesmu Torcida je osmislila samo za Funcute, svoje velike dalmatinske rivale koji su, pak, u prijateljskim odnosima s Bad Blue Boysima i s kojima su imali niz navijačkih obračuna na ulici.

Nije Livaji ovo prvi put. Sjetimo se samo videa iz noćnog kluba u Splitu kad je pjevao "mrzin Dinamo, srpsko ime to."

Reakcije pljušte

Reakcije samo pljušte, društvene mreže su se užarile, a ovog je puta sve otišlo u smjeru da Livaju kritiziraju i njegovi hajdukovci. Ima i onih nogometnih obožavatelja, simpatizera koji pozivaju da ga se izbaci iz reprezentacije Hrvatske.

Okrenuli smo broj bivšeg nogometaša Hajduka Nike Čeke koji nam se jutros navio iz Livna.

Inače, Niko je generacija zlatnih iz Čilea, zajedno s Bobanom, Prosinečkim, Šukerom, Mijatovićem, Štimcem, Bilićem… koja je 1987. postala svjetski juniorski prvak.

Bio je to uspjeh koji je tad mlade talentirane klince trijumfalno predstavio i lansirao na scenu, pokazao kako tamo negdje na Balkanu ima jedna momčad s igračima koji su jako dobri, iznadprosječno nadareni…

Vrhunac slave Niko Čeko dostigao je devedesetih godina prošlog stoljeća sjajnom igrom za Hajduk za koji je ukupno zabio 6 golova, prema podacima na internetu. Svi koji prate Bijele pamte njegov gol Dinamu nakon čega je postao poželjna meta brojnih europskih klubova, a sebi priskrbio trenutak koji i dan danas prepričavaju.

Niko Čeko nema dlake na jeziku

Upisao je Niko u ratnoj 1992. i dva nastupa za reprezentaciju Hrvatske. Za njega su bili zainteresirani europski velikani poput Napolija, Beşiktaşa, Werdera, Seville, Marseillea, Lyona…

Niko Čeko je poznat kao lik koji nema dlake na jeziku i ima veliko životno i ulično iskustvo i kao takav nastupa i govori. Stoga, kad smo ga zamolili da nam prokomentira ispad Marka Livaje, samo je krenuo pričati i nije se zaustavljao. Imao je svašta za reći.

"To što je napravio Marko Livaja nije normalno i meni taj momak nije jasan. Pokušavam naći neki razlog da shvatim, ali nema ga. Takvo što ni Marko Livaja ni itko drugi, nebitno igrao za Dinamo ili Hajduk, sebi ne smije dozvoliti. Suludo mi je to potpuno što radi. Dopisujem se baš s nekim svojim prijateljima u Šibeniku, hajdukovcima, dragovoljcima Domovinskog rata, zapovjednicima obrane Šibenika, ljudima koji baš vole Hajduk i svi su ljuti. Ne znam što je tom momku u glavi", kazao nam je Niko Čeko i nastavio u istom tonu, u jednom dahu...

'Neshvatljive su mi te i takve stvari'

"Kroz prošlost smo se uvjerili u ispade Šokote i ne znam koga još u smjeru Splita i takve stvari osuđujem. Meni je to neshvatljivo. Kao što sam rekao, čuo sam se jučer s jedno desetak prijatelja iz Šibenika koji stvarno vole Hajduk i idu na utakmice. Znači, ljudi koji su 4 godine bili na liniji obrane grada i Hrvatske. Znači, ljudi koji su krv davali, život ponudili u obranu domovine, oni su toliko ljudi, bijesni na Livajino ponašanje, pjevanje. Osobno nisam to vidio, ali kad sam vidio te neke izjave po portalima, ma ne mogu vjerovati da si takvo što može dozvoliti jedan kapetan Hajduka, ikona splitskog velikana."

Čeko kad priča, onda priča u komadu, bez stajanja...

"Ne mogu shvatiti koji je cilj svega toga, moj mozak ne može prihvatiti i ne shvaća što Marko time želi postići?! Tko može i shvaća svaka mu čast. Pa, mi sportaši smo kroz život bili ti koji smo uvijek bili neka spona između navijača, klubova, ponašanja... Dobro, nisam ni ja bio cvijeće, ali vjerujte mi, meni ovo ne bi nikad palo na pamet raditi. Marko Livaja dobiva ogromne novce, idol je mladih i da takve neke stvari (ne)promišljene netko radi, ne ide mi u glavu".

Niko je naglasio jednu bitnu stvar u svemu tome...

"Ljudi u Šibeniku ogorčeni su, pa čak i po Splitu. I hajdukovci i svi ostali. Prilično je jasno koliko je Marko Livaja pogriješio kad ga kritiziraju i osuđuju njegovi hajdukovci, ljudi koji navijaju za njega. Treba li ga izbaciti iz reprezentacije? Ulaziti u nečije odluke, govoriti što bi tko trebao, to ne želim i suludo mi je. Nekom prezentirati što da radi... Postoji tijelo zaduženo za takve stvari u HNS-u, postoji i pravilnik koji jasno pokazuje kako se sankcioniraju te i slične stvari."

Poprilično ga je ponašanje Livaje naljutilo...

"Pokojni otac Marka Livaje, ja sam ga poznavao osobno, bio je strašan lik, dobar nogometaš. Volio je život i bio pravi onaj dalmatinski pozitivni mangup, lola, pozitivni lik. Ali, kako se Marko ponaša, ne shvaćam. Ljutio se ili ne ljutio što sad ovo govorim, ne zanima me. Ma, da je moj rođeni brat, moje rođeno dijete, ja bio takvo što osudio. Pitam se s kojim ciljem?!"

Niko Čeko priča i kako ovo što se dogodilo u proslavi osvajanja Kupa nije pjevanje u nekom kafiću, nego na terenu na finalu Kupa Hrvatske.

"Gdje si ti kapetan, gdje podižeš trofej, gdje se prije utakmice svirala hrvatska himna, u trenucima u kojima je Hajduk, kako nek govore, spasio sezonu... I onda u tim trenucima, na takvom mjestu i nakon tave jedne utakmice Marko Livaja promovira nasilje i širi mržnju. Bolesno. Umjesto da sudjeluje u tome da takvih stvari bude manje i manje, on sudjeluje da toga bude sve više i više. I sad zamislite da Marko Livaja slučajno mora doći u Šibenik. Ne znam, pokvarila mu se jakta na plovidbi Jadranom, pokvario se auto i sad Marko mora doći na rivu u Šibenik. Znači, on sa sobom moa voditi 20 ljudi z Splita da ga čuvaju i pitanje je bi li bili dovoljno koliko su u Šibeniku bijesni i ljuti na njega."

Otišao je malo u širinu i povezao ispad Marka Livaje s današnjim društvom, prema svojem viđenju, okruženjem...

"Čitavo ovo naše okruženje u posljednjih 5 godina, općenito u životu, počevši od političara, počevši od ljudi koji predstavljaju državu Hrvatsku u Europi i svijetu, sve je izmaklo kontroli. Što imamo dalje pričati. Ovo najmanje odgovara državi Hrvatskoj i narodu. Ovo mora puknuti, a na koji način će puknuti ne znam. No, do će do usijanja da će letjeti glave. Usijanje je doseglo vhunac."

Marko Livaja i Ceca, društvo iz Beograda, Draža Mihailović ikonografija

Otkrio nam je pritom i jednu zanimljivost...

"Sad ću vam nešto ispričati. Dakle, ja znam kad je Marko Livja igrao u AEK-u iz Atene, kad je bio u Grčkoj, znači tu istu večer su meni slike bile došle, slike s tog nekog partyja na kojem je pjevala Ceca, bili i ti neki momci iz Beograda i Draža Mihailović ikonografija na partyju od strane tog društva, tako nešto koliko sam shvatio.. Mene prijatelj jedan pita da kako ja komentiram takve stvari? Kažem mu njegov život i njegovo pravo".

Nastavio je Niko...

"Netko ga uslikao u takvom okruženju, on naravno nema veze s tim stvarima. Ne želim ga za Cecu osuđivati, svatko ima svoje. Netko ga je uslikao i to je to. Ali, za ovo jučer nemam opravdanja, a stvarno bih ga htio imati, stvarno bi volio da Marka Livaju mogu obraniti. Mogu shvatiti to slikanje i situaciju u Grčkoj, fotografije koje su jasne, našao se na krivom mjestu u krivo vrijeme, ali ovako javno istupati... I ono 'mrzin Dinamo srpsko ime to'. Pa, zna li Marko Livaja koliko je Bad Blue Boysa i ostalih navijača Dinama dalo živote, položilo živote na oltar domovine u ratu protiv velikosrpske agresije? Zna se koliko je momaka Boysa i iz Torcide poginulo, bilo u ratu, koliko je Šibenčana poginulo u ratu, kako su se borili i branili Hrvatsku i Dalmaciju, njegovu Dalmaciju u koju se on kune... Stotine i stotine njih. Imam jako puno prijatelja iz redova Boysa, stara garda, koji su bili u Tigrovima, u 3. Gardijskoj, u 4. isto tako hajdukovaca, torcidaša... I to ljudi koji su opasni. Ovdje se radi o provociranju Marka Livaje, ponižavanju, a to nije dobro i za svaku je osudu", zaključio je Niko Čeko.

FNC 11, borilački spektakl godine iz Arene Zagreb gledajte UŽIVO u nedjelju, 28. svibnja, od 20 sati, ekskluzivno na PLAY Premiumu!