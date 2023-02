Bivši igrač Hajduka Niko Čeko dao nam je u srijedu opsežan ekskluzivni intervju u kojem je govorio o karijeri, izdaji i trijumfu. Po prvi put otkrio je neke stvari iz svog turbulentnog života koji mu je visio o koncu 1997. kad su mu liječnici u kratkom vremenu dijagnosticirali dva puta rak. Cijeli intervju pročitajte - OVDJE.

Niko Čeko otvoreno i bez kočnica

Pričao nam je otvoreno i bez kočnica i o tome koji su ga ljudi pokušali uništiti i što ga je zasmetalo na kraju 'hajdučke balade'. Niko Čeko još je prije rekao kako mu je neshvatljivo da je Hajduk, koji je bio u velikom plusu, u godinu dana zamalo bankrotirao. Nije mu jasno do dan danas zašto su Hajduk prepustili na upravljanje jednoj grupi ljudi koji ga sišu i vode u propast? Zbog tih i takvih ljudi na kraju je otišao iz Splita kako bi pronašao svoj mir.

"Napustio sam Split jer drugog izbora i nije bilo. Ono što naš narod kaže u prolaz s pojedinim ljudima, ili maknut se i sve to zaboraviti. Sve se to veže na par ljudi, a najviše na Nadana Vidoševića", kazao nam je Niko Čeko...

'Najmanji problem je bio Nadan Vidošević'

"Ljudi koji su tada oko mene bili, oni vam to isto znaju sve. Najmanji problem je bio Nadan Vidošević - znači najmanji problem. Što se tiče njega osobno, pa ja da sam htio u dvije minute ga riješim. Najveći problem su oni ljudi koji su stajali iza svega toga. Znači, doslovno su me htjeli uništiti. Ponavljam po deseti put - Pokojni Juko Strinić i Johan Cipci, bivši načelnik policije u Splitu, policije Splitsko dalmatinske županije gdje su mi otvoreno rekli - 'Mene šalju u mirovinu, a tebe će uništiti da nećeš imati što jesti'. Ja sam se na to nasmijao i kazao mu - 'Johane, o čemu pričaš? Živi bili pa vidili'... Tako se i dogodilo", priča nam otvoreno Niko Čeko i nastavlja:

"Ma, to vam je došlo iz Zagreba, to je došlo iz politike i ta politika drma i danas sportom u Hrvatskoj. Nema vam to veze sa sportom kao sportom. To vam je sve vezano čak i od 1989. pa sve do kulminacije koja je došla onog dana u Splitu kad je bilo sa Tutom i Štelom, kad se dogodilo to što se dogodilo. I tu sam ih onda ja bio zaštitio zajedno sa svojim prijateljima, nisam dao i to je bio okidač da se uništi mene i još par ljudi. Ali, to je život. Od idealnog života nastane ti - pakao".

Preko noći mu nastao pakao

Na vrhuncu karijere u Hajduku 1997. dijagnosticiran mu je karcinom testisa. Od nekog idealnog života našao se u situaciji da mu je sudbina kao čovjeku na ovom svijetu upitna.

Da nevolja ne ide sama, najprije su mu dijagnosticirali prvo jedan tumor, nakon desetak dana drugi pa je na kraju imao šezdeset kempoterapija i to u duplim serijama (ukupno 30). Imao je i dvije teške operacije, od kojih je jedna trajala skoro 11 sati. I tada, koliko se bio iznenadio u neke ljude, tako je uvidio, kako nam sam priča, da je Hajduku potpuno briga za njega...

"Nisam ja bio niti jesam dan danas razočaran zato što su se u Hajduku, prema meni, ponijeli tako kao što su se ponijeli. Nisam se razočarao, čak sam nekako uvijek naslućivao igrajući za Hajduk da će tu biti svega, iako sam uživao i obožavao igrati u dresu Hajduka, za Bile, volio sam nogomet. I na kraju sam išao tom nekom logikom - Dao sam puno, puno, jako puno za državu Hrvatsku i hvala Bogu da se neke stvari ne znaju", istaknuo je Niko Čeko i dodao:

'Razočarao me odnos Hajduka prema meni, nije bilo ljudski'

"Najviše sam ostao razočaran odnosom tih ljudi u Hajduku prema meni. Znači ono, bilo je doslovce ma tko te j**e. Općenito se u društvu u ovoj našoj Hrvatskoj omalovažavaju ljudi koji su činili i radili puno bitnije stvari nego Niko Čeko."

Onima koji govore kako je pobjegao iz Hrvatske poručuje:

"Odakle sam pobjegao?! Otišao sam iz Hrvatske da ne ubijem nekog, vjerujte mi na riječ."

O Našem Hajduku govori:

"Osobno nemam ništa s Našim Hajdukom niti koga poznajem. Vidio sam da onaj Dežulović i Saša Košarac, ne znam odakle uopće ti ljudi u sportu, oni forsiraju Hajduk, odnosno zvijezdu petokraku vežu s Hajdukom... Ne mogu nikako to povezati. Svi se nešto vade na pokojnog Žana. Osobno sam ga poznavao, dobro smo se znali, Žanova je uvijek bilo da iz Torcide bude netko u klubu da se zna što se radi, gdje su otišli novci i za koga."

'U sve to su upetljane i tajne službe'

Tvrdi bezpogovorno da je politika skroz umiješana u sport i dan danas i kako je sve što se negativno događa i s navijačima i s nogometom kao takvim igranka i dobro osmišljen plan onih koji sve žele destabilizirati. Govori energično kako još uvijek u Hrvatskoj postoje oni koji koji su destabilizirali prosperitet, odnosno da su i tajne službe u svemu odradile svoj posao...

"Ovo što vam sad govorim, u sve to su upetljane i tajne službe, Udbini bivši načelnici, jugonostalgičari, samo je interes u pitanju. Ništa drugo", navodi i nastavlja monolog:

"Nema to veze ni s udrugom Naš Hajduk ni s Torcidom, nema to više baš ni puno veze sa sportom, to ima veze s politikom. To sve ima veze i sa sportom i sa ratom i sa kriminalom, sa užom i širom političkom scenom u Hrvatskoj", otvoreno nam govori Niko Čeko i nastavlja:

'Postoje dokumenti u kojima se može sve vidjeti'

"Klika jugonostalgičara oduvijek je bacala svoje klike o Tuđmanu. Franjo nije imao vremena za sebe, a ne da brine hoće li HAŠK biti prvak ili neće. Te jugoslovenštine nažalost ima i danas. Mora biti problem, uvijek se mora destabilizirati društvo i nogomet, a kud ćeš bolje od masa, od stadiona... Tu se to nekako najlakše hvata. Ima nas koji smo neke stvari radili za državu i znamo puno puno toga, a postoje i neke stvari koje se nalaze kod dva čovjeka. Oboje su danas živi. Sve službeno zavedeno, papiri, dokumenti, sve crno na bijelo. Radio sam svašta za državu i opet bi, ali poanta je da dosta toga znam, ne samo ja", tvrdi Niko Čeko i jednakim tonom nastavlja...

"Ne znam hoće li jednog dana te ljude staviti u javnost da sve izađe na površinu. Ja bih to volio, jer tko sam ja da pričam o tome. Tu se radi o svemu - o sportu, o vojsci, kriminalu, unošenju i iznošenju novca iz države. Nema što tu nema. Ima nas, hvala Bogu još smo živi, koji znamo sve - što, tko i zašto se radilo. To je toliko smišljeno da to nije normalno. Sve je to unaprijed isplanirano. Nije velika razlika, postoji sprega između vođenja Hajduka, Dinama ili Osijeka i politike. Vidite samo što se dogodilo sa Zagrebom, klub je smišljeno uništen".