Nije ostalo samo na uvredama: Pazite što su navijači Istre bacali prema Garciji

U prvom nedjeljnom susretu 10. kola SHNL-a nogometaši Hajduka su u Puli osvojili tri boda, pobijedili su domaću Istru 1961 s 3-0 (2-0). Splićani su u prvom poluvremenu stekli dva gola prednosti.

Strijelci su bili Iker Almena u 22. minuti te Michele Šego u 42. minuti. Sve je zaključeno kada je Šego u 77. zabio svoj drugi pogodak za konačnih 3-0.

Hajduk se time ponovno na vrhu ljestvice bodovno izjednačio s Dinamom i ta dva sastava imaju po 22 boda. Istra 1961 je ostala na šestom mjestu.

Utakmica u Puli bila je posebna za trenera Hajduka Gonzala Garciju, koji je ljetos stigao na klupu splitske momčadi baš iz Istre. Zbog toga je bio na meti uvreda domaćih navijača tijekom utakmice, ali nije sve ostalo samo na povicima.

Na snimci kokju je objavio Dalmatinski portal i koju možete pogledati OVDJE vidi se da su navijači s tribine bacali (lažne) novčanice prema klupi na kojoj je sjedio Garcia.

