Nije ni krenulo, a već problemi: Iran i Egipat negoduju zbog 'utakmice ponosa'

Utakmica Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, koja će biti odigrana 27. lipnja. 2026. u Seattleu, već je unaprijed bila predodređena kao “utakmica ponosa” – susret u kojem bi FIFA prepoznala LGBT zajednicu. No, ždrijeb Svjetskog prvenstva značajno je zakomplicirao stvari.

Naime, kako je FIFA odredila koja će utakmica biti “utakmica ponosa” prije ždrijeba, to je mogao biti susret bilo koje dvije reprezentacije koje su se kvalificirale, no kuglice su za tu utakmicu spojile upravo Iran i Egipat. To je izazvalo veliko negodovanje dviju zemalja u kojima LGBT zajednica doživljava ozbiljna kršenja ljudskih prava – u slučaju Egipta – ili u kojima su pripadnici LGBT zajednice često osuđeni na smrt od strane religijske policije – u slučaju Irana.

Predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj izjavio je za lokalnu novinsku agenciju ISNA da su i Teheran i Kairo uputili “prigovore na tu stvar”, koju je nazvao “nerazumnim potezom koji podržava određenu skupinu”, prenosi Al Jazeera. Iako nije naveo koju skupinu, jasno je da je mislio na homoseksualnu zajednicu. Iranska državna televizija u ponedjeljak je objavila da će Teheran “uložiti žalbu” FIFA-i zbog ovog pitanja.

Osim problema s LGBT pravima, Iran ima i drugih poteškoća vezanih uz ovo Svjetsko prvenstvo. Iran se, naime, u početku povukao iz ždrijeba prošlog petka u znak prosvjeda zbog toga što SAD nije izdao vize nekolicini članova delegacije, no kasnije je povukao tu odluku. Problem bi mogli imati i neki iranski igrači zbog služenja u iranskoj vojsci, uključujući i pripadnost Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), koju su SAD 2019. proglasile terorističkom organizacijom.

Egipatski nogometni savez iznio je slične prigovore, prema navodima lokalnih medija koji se pozivaju na neimenovane izvore, a iako situacija nije tako stroga kao u Iranu, i u Egiptu se LGBT zajednica suočava s brojnim problemima. Iako nije izričito zabranjena, homoseksualnost se u Egiptu često kažnjava prema široko definiranom zakonu o nemoralu.

"Utakmica ponosa" trebala bi se održati tijekom vikenda proslave Pridea krajem lipnja u gradu na sjeverozapadu SAD-a, poznatom kao jedno od “utočišta” LGBT zajednice. Valja napomenuti kako je ova utakmica označena kao “utakmica ponosa” prije samog ždrijeba te je tako mogla “zahvatiti” bilo koje dvije od 48 država sudionika prvenstva.

