Modrić nije htio govoriti o sebi, a onda mu je voditelj rekao: 'Neka, ja ću'

Luka Modrić oduševljava sve na početku svoje karijere u Milanu. Nitko ne može vjerovati na kako visokoj razini igra hrvatski kapetan u 41. godini života u jednoj od najboljih liga svijeta.

Hvalospjeve Moriću pišu svi mediji svijeta, a nahvalio ga je u nedavnom intervjuu za CBS Sports Golazo Nigel Reo-Coker, bivši engleski veznjak s više od 200 nastupa u Premier ligi. Reo-Coker vodio je intervju i upitao Modrića koja je njegova najveća kvaliteta.

Modrić je rekao da ne želi spasti pretenciozan iako je usputno spomenuo mentalitet, ali onda je Reo-Coker odgovorio umjesto Modrića. "Ne moraš ti reći, ja ću. Ti si jedan od najboljih veznjaka u nogometnoj povijesti, Ti si netko koga zovemo kompletnim veznjakom, Tvoj prvi dodir jedan je od najboljih stvari u tvojoj igri, a siguran sam kako si s godinama puno toga dodao u svoju igru i da sada više savjetuješ mlade igrače", kazao je Reo-Coker.

Luki je bilo dragi i zahvalio je na komplimentima.

