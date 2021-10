Manchester United u srijedu je nakon čudesnog prokreta pobijedio Atalantu 3:2 u 3. kolu Lige prvaka.

Takav kraj se i nije mogao naslutiti nakon prvog poluvremena jer su Talijani vodili 2-0. U 15. minuti hrvatski rprezentativac Mario Pašalić se našao na pravom mjestu te je iz blizine svladao domaćeg vratara De Geu za 1-0. Atalanta je cijelo prvo poluvrijeme odigrala odlično, bila je kontinuirano opasna, a u 29. minuti je povećala na 2-0 golom Demirala.

No, baš sve na travnjaku se promijenilo u drugom poluvremenu, točnije od 53. minute kada je Rashford smanjio na 1-2. U valovima je Manchester United napadao. Atalantu su spašavali okvir vrata i vratar Musso, no do kraja nije izdržala. Prvo je Maguire izjednačio u 75. minuti, a u 81. se ukazao Cristiano Ronaldo i zabio za potpuni preokret.

Sam na vrhu

Uz to što je donio pobjedu Man. Unitedu, 36-godišnji Ronaldo je u susretu s Atalantom srušio dva individualna rekorda.

Uz to što je zabio protiv 38 različitih klubova, po čemu je jedinstven, Ronaldo se probio na vrh ljestvice igrača s najviše nastupa u europskim natjecanjima.

Ronaldu je nastup protiv Atalante bio 178 u Europi, čime je postao apsolutni rekorder. S vrha ljestvice svrgnuo je svojeg bivšeg suigrača i legendu Reala, Ikera Casillasa, koji je nastupio 177 puta u europskim utakmicama.

Usporedbe radi, Ronaldov glavni "rival", dvije godine mlađi Lionel Messi, nastupio je u 161 utakmici u europskim natjecanjima.