Viva Ronaldo, Viva Ronaldo…. Grmjelo je Old Traffordom nakon što je Portugalac zabio pobjendički pogodak za Manchester United protiv Atalante. No, nakon prvih 45 minuta nije se dalo naslutiti da će utakmica otići u korist Crvenih vragova jer su Talijani vodili 2-0.

U 15. minuti Pašalić se našao na pravom mjestu te je iz blizine svladao domaćeg vratara De Geu za 1-0. Atalanta je cijelo prvo poluvrijeme odigrala odlično, bila je kontinuirano opasna, a u 29. minuti je povećala na 2-0 golom Demirala.

No, baš sve na travnjaku se promijenilo u drugom poluvremenu, točnije od 53. minute kada je Rashford smanjio na 1-2. U valovima je Manchester United napadao. Atalantu su spašavali okvir vrata i vratar Musso, no do kraja nije izdržala. Prvo je Maguire izjednačio u 75. minuti, a u 81. se ukazao Cristiano Ronaldo i zabio za potpuni preokret.

Zanimljivosti

Ronaldo je ove sezone zabio u tri uzastopne utakmice Lige prvaka za Manchester United. Prvi pout ka dje to napraivo za ovaj klub, u studenom 2007., United je osvojio Ligu prvaka.

Po treći put u povijesti United je pobijedio nakon što je gubio s dva ili više golova. Nitko osim Arsenala, također tri puta, nije to napravio više puta.

Ronaldo je u Ligi prvaka sada zabio protiv 38 različitih klubova, po čemu je jedinstven.

S golom Atalanti, Ronaldo je zabio u tri uzastopne utakmice u svakoj kalendarskoj godini od 2017. godine.