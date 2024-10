Neymar zaplakao pred kamerama: 'To je ono što me najviše boli'

Nakon više od godinu dana odsutnosti zbog ozljede, brazilska superzvijezda Neymar će danas, u ponedjeljak, opet zaigrati kada njegov saudijski klub Al-Hilal igra azijsku Ligu prvaka kod Al-Aina, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Znam da ste nestrpljivi, i ja sam, a 21. listopada se vraćam nogometu", objavio je na društvenim mrežama 32-godišnji Brazilac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neymar, koji se pridružio Al-Hilalu u kolovozu 2023. iz PSG-a, ozlijedio je križni ligament i meniskus 17. listopada s Brazilom u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Urugvaja. Dosad je odigrao samo pet utakmica za saudijski klub.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brazilac je u nedjelju u suzama najavio svoj povratak.

"Ono što najviše volim u životu je igrati nogomet. Patim svakim danom kad sam daleko od nogometa. To je ono što me najviše boli. Moj dolazak u Al-Hilal, rođenje moje kćeri, sve se to događalo i činilo sjajnu godinu, a onda se dogodila ozljeda. Osjetio sam veliku bol i odmah sam znao da je ozbiljno. Najvažniji u mom životu su prijatelji, obitelj i nogomet. Vraćao sam se nakon svake ozljede i ranije, tako će biti i sada", rekao je kroz suze u intervjuu za brazilske medije.

Snimka razgovora pojavila se na društvenim mrežama i ekspresno proširila svijetom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ngannou se rasplakao zbog pokojnog sinčića koji je umro sa 15 mjeseci

Tekst se nastavlja ispod oglasa