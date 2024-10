Proteklog vikenda igralo se 10. kolo SuperSport HNL-a. Hajduk je jučerašnjom pobjedom u Koprivnici kod Slaven Belupa 2-0, svojom petom uzastopnom u kojoj nisu primili gol na Ivanu Kušeku Apašu, pobjegli Rijeci i Dinamu na +4 boda razlike i sad su još više zacementirali prvu poziciju ljestvice.

Dinamo je remizirao u subotu na Aldo Drosini protiv Istre 1961. 2-2, dok je istim rezultatom završila utakmica Lokomotive i Rijeme prošlog petka u Kranjčevićevoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osijek je pobijedio Šibenik na Šubićevcu 3-1, dok je Varaždin uzeo tri boda Gorici na svom terenu slavljem 2-1.

Ilija Lončarević, bivši trener Dinama i Slaven Belupa, između ostalih klubova koje je vodio u svojoj karijeri, ugledni nogometi stručnjak, prokomentirao je događanja u SuperSportHNL-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

"To što Hajduk ima +4 u odnosu na Dinamo u ovoj dijelu sezone, to je sve u granicama normale što se tiče jeseni. Dinamo je opterećen s Europom, ostali klubovi nisu. To je već poznata priča koja se ponavlja i nema tu puno što za komentirati što se tiče toga", kazao je za Net.hr u uvodu Ilija Lončarević i nastavio:

"Dinamo je u situaciji u kojoj je, međutim Plavi imaju dovoljno kapaciteta da se izvuku iz toga, pa ćemo vidjeti."

Bi li za Dinamo bolje bilo da završi što prije igranje u Europi, u Ligi prvaka, da se posveti SuperSportHNL-u? Vidjeli smo prošle sezone da, dok Dinamo nije ispao iz Europe, mučio se u prvenstvu...

"Dobro, to je već poznati scenario. Ne mora to značiti da će uvijek uspjeti, nije to baš jednostavno ponavljati takav scenario. Ako Hajduk bude ovako 'uporan' da osvaja bodove sve bolje i bolje, sigurnije itd, onda će Dinamo imati manje šanse ako Hajduk napravi razliku kao što je napravio prošle sezone, pa je Dinamo stigao i prestigao Splićane za duplo. Ta razlika ništa nije značila. Ako Hajduk napravi razliku do kraja jeseni još malo veću, onda će Dinamo imati velikih problema u proljeće, većih nego što je to imao u proljeće", tvrdi Ilija Lončarević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamo u srijedu u 3. kolu Lige prvaka gostuje u Salzburgu. Vaša prognoza i očekivanja?

"Očekujem bodove. To je jedna od, realno, rijetkih prilika da se bodovi osvoje. Salzburg nije u bajnoj situaciji, bez obzira na pobjedu u posljednjem kolu u prvenstvu. Ako Dinamo to ne iskoristi, sve ostale, iduće utakmice u Ligi prvaka će biti puno teže".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Završit ćemo sa Slaven Belupom. Mario Kovačević je složio dobru momčad, uglazbio je pjesmu koja ima nogometnu melodičnost, ritmičnost i "note", ali nema rezultat. Kako je takvo što moguće? Odigrali su dobro protiv Hajduka, ali izgubili. Je li to normalno?

"Nije to neuobičajeno, to je normalan slijed događaja kad nisu bili dobri, onda nisu osvajali bodove. Kad su postali dobri, sad bi trebali osvajati, ali to baš ne ide tako. Trebaju samo biit strpljivi ako dobro igraju, a igraju, onda će bodovi doći. Tu nema nikakve dileme. Važna je igra, postoji li igra iza svega toga, iza tih poraza, ako postoji, ako je to pozitiva, onda se ničeg ne trebaju bojati, to je sigurno", zaključio je Ilija Lončarević.

Foto: SofaScore/Screenshot SofaScore/Screenshot

POGLEDAJTE VIDEO: Ilija Lončarević gostovao je u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana; 'Hajduk nema bazu za slaganje jače momčadi kao Dinamo'