Vjerojatni sastavi

Istra 1961.: Majkić - Valinčić, Iovu, Koski, Heister - Blagojević, Kadušić - Lawal, Lekoueiry, Lisica - Filet

Dinamo: Zagorac - Ristovski, Theophile, Torrente, Pierre-Gabriel - Sučić, Mišić - Cordoba, Baturina, Pjaca - Kulenović

Aldo Drosina je za Dinamo teško gostovanje, a to je tek početak teškog rasporeda. Plavima slijedi šest utakmica u 22 dana i Nenad Bjelica i njegovi izabranici znaju težinu i svjesni su važnosti zadatka. Tim više, jer su Splićani vodeći na ljestvici i eventualni kiks bi značilo još veći zaostatak, pod uvjetom da Bijeli dobiju svoj težak dvoboj sutra u Koprivnici kod Kovačevićevog Slaven Belupa. Ivan Nevistić još uvijek nije na raspolaganju Bjelici. Umjesto njega, branit će Zagorac.

"Jučer nam se priključio i zadnji reprezentativac Mbuku. Svi su se uglavnom vratili zdravi, tako da imamo cijelu momčad na raspolaganju osim vratara Nevistića koji i dalje muku muči s problemom lista. Isto tako, Bruno Petković ide na put, ali njegov nastup nije siguran. Mauro Perković ozlijedio se u prijateljskom susretu reprezentativne stanke, tijekom koje su svi igrači dobro trenirali, kao i cijelog ovog tjedan. Vjerujem da idemo spremni u Pulu i da ćemo se vratiti s tri boda", kazao je jučer u Koturaškoj na pressici Nenad Bjelica, strateg Dinama i o teškom rasporedu rekao:

"Stvarno razmišljamo samo o Istri, to nam je jedini fokus u ovom trenutku. O svemu onome što dolazi poslije utakmice razmišljat ćemo nakon Pule. Cijelog tjedna maksimalna priprema bila je samo na Istru, a poslije imamo dovoljno vremena za pripremiti sve utakmice koje dolaze. Gledao sam Istru protiv Hajduka. Tada sam bio bez posla, a živim u Istri pa sam iskoristio priliku. To je jedna vrlo kvalitetna i dobro vođena momčad. Dosta su agresivni, igraju atipično u odnosu na druge momčadi u HNL-u. Morat ćemo dati maksimum za tri boda, a vjerujem da ćemo to i napraviti. Imaju dosta dobrih mladih igrača, kvalitetnih stranaca. Sve u svemu, kvalitetna ekipa".

