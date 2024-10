Hajduk do pobjede na teškom gostovanju, Dajaku ljutito reagirao nakon zamjene

SASTAVI

Slaven Belupo: Sušak - Bosec, Božić, Kovačić, Lučić - Caimacov, Liber - Grgić, Ćubelić, Dolček - Nestorovski

Hajduk: Lučić - Hrgović, Uremović, Šarlija, Diallo - Rakitić, Krovinović - Dajaku, Kalik, Biuk - Livaja

TIJEK DVOBOJA

Moldavac Caimacov je tražio kazneni udarac u trećoj minuti za domaćine nakon kontakta s Ivanom Rakitićem, sudac Čulina nije bio istog mišljenja. Neopreznost Ivana Lučića mogla je skupo koštati Hajduk u sedmoj minuti, Dolček je promašio udarac s 20 metara, a golman Bijelih nije bio na golu. Zabio je Caimacov nakon sjajne akcije domaćih u 14. minuti, ali pogodak je poništen zbog zaleđa. Samo minutu kasnije Nestorovski je okrunio sjajnu igru Slavena i pogodio glavom za vodstvo domaćih, no i taj pogodak je poništen. Pucao je Nestorovski iz slobodnog udarca u 22. minuti, no otišlo je to preko vrata. Hajduk je naplatio promašaje Slavena, Tomislav Božić je zabio autogol nakon slobodnog udarca u 38. minuti. Stipe Biuk je nekoliko minuta kasnije zabio za udvotručenje prednosti, a sporna je bila situacija prije dodavanja za gol u kojem je Diallo udario nogom u glavu Boseca, nakon pregleda snimke odlučeno je da gol stoji. Šarlija je u 47. minuti promašio iz velike prilike nakon udarca iz kuta. U 56. minuti Dajakua je iz igre izvadio Gattuso, a on je ljutito udario bočicu vode na klupi. Rakitić je pogodio vratnicu u 67. minuti, no pogodak ne bi bio priznat, jer je označeno zaleđe.

NAJAVA

Pred nadolazećom utakmicom Slavena Belupa i Hajduka u Koprivnici, stadion Ivan Kušek – Apaš bit će ispunjen do posljednjeg mjesta. Oko tri tisuće navijača uživo će pratiti ovaj važan susret. Zanimanje za utakmicu bilo je ogromno, što potvrđuje i brzina prodaje ulaznica.

Ulaznice za gostujući sektor bile su dostupne putem sustava splitskog kluba dok su karte za preostale sektore puštene u online prodaju u utorak, rasprodane za manje od deset minuta. Najveći dio karata kupili su navijači Hajduka, dok su preostale ulaznice na blagajnama stadiona planule u petak. Prodaja je počela u 14 sati, no mnogi su čekali u redovima već od ranog jutra kako bi osigurali ulaz.

Nogometaši Hajduka imaju priliku osigurati dodatnu prednost u Prvoj HNL. Nedjeljni ogled dolazi nakon što su njihovi glavni konkurenti, Rijeka i Dinamo, remizirali u svojim susretima. S druge strane, Slaven Belupo nalazi se u nezavidnoj poziciji na dnu ljestvice s osvojenih samo pet bodova u dosadašnjem dijelu sezone. Momčad iz Koprivnice već je igrala protiv Hajduka u prvom kolu prvenstva, kada su Splićani slavili 2-1. Tadašnji trener Slavena, Ivan Radeljić, oštro je kritizirao suđenje nakon tog poraza, no ubrzo ga je zamijenio Mario Kovačević. Pod njegovim vodstvom, Slaven je uspio iznenaditi Dinamo s impresivnom pobjedom 4-1, a bio je blizu i pobjede protiv Rijeke, no utakmica je završila bez pogodaka.

Trener Kovačević pred Hajdukom će morati pronaći rješenja zbog izostanaka ključnih igrača. Michael Agbekpornu i Ljuban Crepulja neće biti na raspolaganju za ovaj susret, što ga primorava na traženje odgovarajućih zamjena. U konkurenciji za pozicije su Ivan Borna Jelić Balta, poznat po svojoj defenzivnoj igri, te ofenzivno usmjereni Adrian Liber i Ivan Ćubelić. Također, postoji mogućnost da se Mihailo Caimacov pomakne na dublju poziciju u veznom redu, čime bi se otvorio prostor za mladog Adriana Jagušića.

Bez obzira na kadrovske promjene, Slaven Belupo ima dodatnu motivaciju da se dokaže pred domaćom publikom i pokuša uzeti bodove protiv jake momčadi Hajduka. Pritisak je na splitskoj ekipi, no podrška navijača Slavena mogla bi stvoriti neugodnu atmosferu i otežati im put prema pobjedi.

