Nogometaši francuskog PSG-a doživjeli su katastrofu u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Real Madrida i ispali iz najelitnijeg europskog klupskog natjecanja. Real u uzvratu na svom Santiago Bernabeu svladao Parižane s 3-1 (0-1) te tako nadoknadio 0-1 poraz iz prve utakmice.

U prvoj utakmici nakon ovog debakla PSG je kod kuće igrao s Bordeauxom, a navijači su na Parku prinčeva izviždali Lionela Messija i Neymara. Odmah se počelo pisati o njihovim odlascima iz kluba. Messija se spominje u kontekstu povratka u Barcelonu, a na Neymara je oko navodno bacio najbogatiji klub na svijetu - Newcastle.

Engleski i španjolski portali pišu kako je klub spreman realizirati najveći transfer u nogometnoj povijesti. Neymar, kao što se zna drži rekord od 222 milijuna eura, koliko je PSG platio Barci za njegove usluge. Međutim, Brazilac je u to vrijeme žario i palio, dok je danas predmet uvreda s tribine. Pa zbog toga još više zvuči nestvarno vijest da su Englezi za njega spremni ponuditi nevjerojatnih 238 milijuna eura i tjednu plaću u iznosu od oko 600 tisuća eura.

Brazilska nogometna zvijezda nedavno je, inač, izjavila da bi voljela odigrati barem jednu sezonu u američkoj MLS ligi prije negoli okonča karijeru. "Volio bih igrati u SAD-u. Volio bih odigrati barem jednu sezonu", kazao je Neymar za Fenomenos podcast.

"Njihova je sezona kraća pa bih imao tri mjeseca godišnjeg odmora", našalio se Brazilac. Što se tiče toga da se vrati u Brazil, Neymar je rekao da ne zna hoće li više ikad igrati za brazilski klub. "O tome imam dvojbe", dodao je. Napomenuo je da ne zna dokle će igrati, ali da će sigurno to biti barem do isteka ugovora sa PSG-om, koji traje do lipnja 2025. godine.

"Šalim se s prijateljima da ću se umiroviti sa 32 godine, ali to je samo šala. Ne znam dokle ću igrati. Iskreno, igrat ću sve dok mentalno ne budem umoran. Ako moje mentalno zdravlje bude u redu i fizički budem u formi mogao bi igrati još nekoliko godina. No, mentalno zdravlje mi je najvažnija stvar", izjavio je 30-godišnji Neymar.