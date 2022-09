ZNAKOVITO / Neymar je u posljednjoj utakmici zamijenio Mbappea, izraz njegovog lica privukao veliku pažnju

Nogometaši Paris St. Germaina pobijedili su u nedljelju na gostovanju Nantes 3-0, u dvoboju 6. kola Ligue 1 te su se vratili na prvo mjesto ljestvice. Dva pogotka u petoj pobjedi Parižana postigao je Kylian Mbappe. Oba puta mu je asistirao Messi, a Mbappe je u 18. i 54. minuti zabijao za 1-0 i 2-0. Mbappe je na terenu bio do 63. minute, kada je zamijenjen, a umjesto njega je ušao brazilski superstar Neymar. Prilikom zamjene, kada je trebao ući u igru, Neymar se nasmijao, a to je privuklo veliku pažnju francuskih medija jer je dobro poznato da on i Kylian već dugo nisu u najboljim odnosima. Očito je Neymaru bilo jako drago što u igru ulazi baš umjesto Mbappea, barem sudeći po njegovom izrazu lica.