Neymar bijesan kao ris zbog Zlatne lopte: 'Ovo je smiješno...'

Neymar bijesan kao ris zbog Zlatne lopte: 'Ovo je smiješno...'
Neymyar je imao jednu zamjerku u redoasljedu najboljih igrača u konačnoj listi za Zlatnu loptu

23.9.2025.
16:23
Napadač PSG-a i francuske reprezentacije Ousmane Dembele osvojio je u ponedjeljak Zlatnu loptu, najpoznatiju individualnu nagradu u nogometu. Odabir najboljih iz prošle sezone sezone zasmetao je legendarnom Brazilcu Neymaru, koji je na društvenim mrežama nije skrivao čuđenje time što je njegov sunarodnjak Raphinha bio tek peti u izboru.

Dvadesetosmogodišnji Dembele je bio ključan u prvom trijumfu PSG-a u Ligi prvaka kada su u finalu pobijedili Inter s 5-0, a iza sebe je imao sjajnu sezonu i u svim ostalim natjecanjima.

Dembele je osvojio Zlatnu loptu ispred Laminea Yamala koji je bio drugi, te još jednog igrača PSG-a, Portugalca Vitinhe, koji je zauzeo treće mjesto.

"Raphinha na petom mjestu, ovaj izbor je smiješan", napisao je Neymar.

