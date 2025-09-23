Neymar bijesan kao ris zbog Zlatne lopte: 'Ovo je smiješno...'

Napadač PSG-a i francuske reprezentacije Ousmane Dembele osvojio je u ponedjeljak Zlatnu loptu, najpoznatiju individualnu nagradu u nogometu. Odabir najboljih iz prošle sezone sezone zasmetao je legendarnom Brazilcu Neymaru, koji je na društvenim mrežama nije skrivao čuđenje time što je njegov sunarodnjak Raphinha bio tek peti u izboru.

Dvadesetosmogodišnji Dembele je bio ključan u prvom trijumfu PSG-a u Ligi prvaka kada su u finalu pobijedili Inter s 5-0, a iza sebe je imao sjajnu sezonu i u svim ostalim natjecanjima.

Najnovije nogometne vijesti pratite na portalu Net.hr

Dembele je osvojio Zlatnu loptu ispred Laminea Yamala koji je bio drugi, te još jednog igrača PSG-a, Portugalca Vitinhe, koji je zauzeo treće mjesto.

📲 𝗡𝗘𝗪: Neymar on Instagram: "😂 Raphinha in 5th is too much of a joke." pic.twitter.com/v82IHgoNQl — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 23, 2025

"Raphinha na petom mjestu, ovaj izbor je smiješan", napisao je Neymar.

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometna bajka u Krapinskim Toplicama: Stigla pojačanja iz Engleske i SAD-a