Newcastle razbio Qarabag i već jednom nogom u osmini finala!

Nogometaši Newcastlea mogu sebe već sada smatrati sudionicima ovosezonske osmine finala Lige prvaka nakon što su u Bakuu svladali Qarabag čak 6-1 u prvom dvoboju play-offa.

Furiozno je engleski sastav odigrao prvo poluvrijeme kod azerbajdžanskog prvaka te je nakon prvih 45 minuta stekao pet golova prednosti. Nevjerojatno zvuči da je tih 5-0 bio dobar rezultat po Qarabag nakon svega viđenoga na terenu jer je uvjerljivo najbolji domaći igrač bio vratar Kochalski koji je spriječio još barem dva ili tri sigurna pogotka gostiju.

Već u trećoj minuti Newcastle je poveo golom Anthonyja Gordona, najboljeg igrača na dvoboju, koji je u ostatku prvog dijela postigao još tri pogotka i time došao do ukupno 10 pogodaka ove sezone u Ligi prvaka. Bolji je od njega samo Kylian Mbappe s 13 golova.

Već u osmoj minuti bilo je 2-0 za Newcastle kada je glavom precizan bio Thiaw. Potom su uslijedile brojne šanse gostiju, ali i sjajne intervencije domaćeg golmana. U 32. minuti nije bilo pomoći za Qarabag. Dosuđen je jedanaesterac kojeg je Gordon pretvorio u 3-0, dok je samo minutu kasnije Gordon iskoristio grešku Andradea te je bio strijelac za 4-0. U nadoknadi prvog dijela dosuđen je novi jedanaesterac, a Gordon je bio strijelac za 5-0.

U nastavku susreta Newcastle je usporio s napadima te je rutinski priveo dvoboj kraju, a svaka je momčad u drugom dijelu susreta postigla po pogodak. Za Qarabag je strijelac bio Cafargulijev u 55. minuti, dok je u 72. Murphy postavio konačnih 6-1 za Newcastle.

