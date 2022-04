KAO DA NIJE S OVOG SVIJETA / Nevjerojatni Christian Eriksen opet zabio. Vratio se iz mrtvih i sad živi drugi život: 'Ponizili su prvaka Europe, šokirali ih, bila je to epska predstava'

Nogometaši Brentforda u londonskom su subotnjem obračunu svladali Chelsea na Stamford Bridgeu sa 4-1, a u strijelce se za gostujuću momčad upisao i Danac Christian Eriksen, što mu je prvi pogodak po povratku u englesku Premier ligu, ukupno treći uzastopni u tri posljednje utakmice za reprezentaciju i klub. Povijesna je to pobjeda za Brentford, prva protiv Chelseaja u 83 godine, još tamo od 1939. U brojkama, Eriksen je odigrao strašnu utakmicu. Imao je i 85% točnih dodavanja, 13 dodavanja u posljednjoj trećini, 9 oduzetih lopti na posjed suparnika, 8 prolaza, osvojio je pet duela. Kreirao je tri šanse, imao 2 šuta na gol. Engleski mediji pišu kako je Eriksen čudesan nogometaš i kako je opet zabio. Sjajni danski nogometaš se na Parken stadionu prošlog ljeta (12. lipnja) na Euru srušio, na utakmici protiv Finske. Doživio je srčani udar i prve slike, tada s terena, bile su krajnje kritične. Skoro je Eriksen umro, nastavak karijere mu je isto tako bio upitan. U međuvremenu se Eriksen uspio oporaviti od svega te se vratio nogometu, te sad doživljava renesansu, živi drugi život. Ugledni britanski BBC piše kako je Brentford pokazao veličanstvenu igru kako bi zabilježio svoju prvu pobjedu nad Chelseajem od 1939, te kako je to bila epska predstava. Tako su Eriksen i društvo šokirali momčad Thomasa Tuchela s tri pogotka u 10 minuta u drugom poluvremenu prije nego što su dodali četvrti kasnije kako bi ponizili nositelje Lige prvaka. "Bila je to njihova predstava sezone", ističu Englezi. Inače, Chelsea je poveo pogotkom Antonija Rudigera s više od 30 metara u 48. minuti, da bi samo 12 minuta poslije Brentford imao prednost od 3-1. Izjednačio je Vitaly Janelt u 50. minuti. Četiri minute poslije Eriksen je pogodio za vodstvo gostiju, a za 3-1 ponovno je strijelac bio Nijemac Janelt u 60. minuti. Konačnih 4-1 postavio je Kongoanac Wissa u 87. minuti. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je od 64. minute za Chelsea, kad je zamijenio Tima Wernera. Chelsea je prekinuo niz od pet prvenstvenih pobjeda i ostao na 59 bodova, daleko iza vodećeg dvojca. Manchester City je pobjedom 2-0 na gostovanju kod Burnleyja zadržao bod prednosti pred drugoplasiranim Liverpoolom. Oba pogotka pala su u prvih 25 minuta. Kevin De Bruyne je već u 5. minuti doveo branitelje naslova u vodstvo, a konačnih 2-0 postavio je Ilkay Gundogan u 25. minuti. "Građani" iz 30 utakmica imaju 73 boda, jedan više od Liverpoola, koji je u prvoj subotnjoj utakmici na svom Anfieldu pobijedio Watford sa 2-0. Portugalac Diogo Jota je u 22. minuti postigao vodeći pogodak za Liverpool, a pobjedu momčadi Juergena Kloppa potvrdio je Fabinho u 89. minuti, realizacijom kaznenog udarca. Wolverhampton je došao do 15. pobjede u sezoni svladavši pred svojim navijačima Aston Villu sa 2-1. Jonny je u 7. minuti doveo domaće u vodstvo. U 36. minuti je ta prednost udvostručena, kad je Ashley Young poslao loptu u svoju mrežu. Aston Villa je uspjela samo smanjiti zaostatak u 86. minuti, kad je Watkins realizirao kazneni udarac. Utakmicu bez pogodaka odigrali su Brighton i Norwich, a po bod su osvojili i Leeds i Southampton odigravši 1-1. Harisson je doveo Leeds u vodstvo u 29. minuti, a Ward-Prowse je iz slobodnog udarca izjednačio u 49. minuti. U subotu je na rasporedu još i utakmica Manchester United - Leicester (18.30 sati). Engleska - 31. kolo Liverpool - Watford 2-0 (D. Jota 22, Fabinho 89-11m) Brighton - Norwich 0-0 Burnley - Man. City 0-2 (De Bruyne 5, Gundogan 25) Chelsea - Brentford 1-4 (Rudiger 48 / Janelt 50, 60, Eriksen 54, Wissa 87) Leeds - Southampton 1-1 (Harrison 29 / Ward-Prowse 49) Wolverhampton - A. Villa 2-1 (Jonny 7, Young 36-ag / Watkins 86-11m) Man. United - Leicester (18.30) West Ham - Everton (ned, 15.00) Tottenham - Newcastle (ned, 17.30) C. Palace - Arsenal (pon, 21.00) Ljestvica 1. Manchester City 30 23 4 3 70-18 73 2. Liverpool 30 22 6 2 77-20 72 3. Chelsea 29 17 8 4 58-23 59 4. Arsenal 28 17 3 8 44-31 54 5. Tottenham 29 16 3 10 47-36 51 6. Manchester United 29 14 8 7 48-40 50 7. Wolverhampton 31 15 4 12 33-27 49 8. West Ham 30 14 6 10 49-39 48 9. Aston Villa 30 11 3 16 42-42 36 10. Leicester 27 10 6 11 42-46 36 11. Southampton 30 8 12 10 37-46 36 12. Crystal Palace 29 7 13 9 39-38 34 13. Brighton 30 7 13 10 26-36 34 14. Brentford 31 9 6 16 37-48 33 15. Newcastle 29 7 10 12 32-49 31 16. Leeds 31 7 9 15 35-68 30 17. Everton 27 7 4 16 29-47 25 18. Watford 30 6 4 20 29-57 22 19. Burnley 28 3 12 13 22-40 21 20. Norwich 30 4 6 20 18-63 18