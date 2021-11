U četvrtak je nogometna reprezentacija Portugala odigrala 0-0 protiv Irske u Dublinu. Najveća portugalska zvijezda Cristiano Ronaldo imao je nekoliko prilika, a domaći navijači izviždali su ga pri svakom dodiru lopte, no na kraju su ga nagradili pljeskom.

A onda se na kraju utakmice dogodila scena koja je ubrzo obišla cijeli svijet. Uplakana djevojčica Addison Whelan pojavila se na travnjaku te je zatražila njegov dres. Ronaldo nije dugo razmišljao, istog trena ga je skinuo i ispunio joj želju. Djevojčica je uz to dobila zagrljaj te je presretna napustila stadion.

Kako je utrčala na teren?

Međutim, u petak je objavljeno i da je djevojčica žestoko kažnjena zbog utrčavanja na travnjak - morat će platiti dvije i pol tisuće funti (oko 22 tisuće kuna). "Kažnjena sam zbog uleta u teren. Srećom, to će moj tata platiti", rekla je Addison i onda opisala kako su uopće ušli na teren.

"Sjedili smo u drugom redu tribina i čim je utakmica završila potrčala sam prema Ronaldu. Svi zaštitari pokušali su me zaustaviti, ali nisu mogli, bila sam prebrza. To je zahvaljujući mom treneru Alanu, koji me sjajno naučio sprinteve. Pokušao mi je parirati i dečko od oko 16 godina, ali sam uspjela doći do Ronalda prije njega. Bila sam oduševljena jer nisam mislila da ću uspjeti", rekla je Addison.

Povukli joj kaznu

Mala Irkinja ubrzo je postala veliki hit, odradila je nekoliko intervjua i o njoj je pisao cijeli svijet, a to ne na koncu nagnalo nogometni savez Irske da povuče drastičnu kaznu, ali su se odmah i ogradili. "UEFA nas obavezuje da kažnjavamo gledatelje koji ulaze u teren, naročito dok utakmice traju i apeliramo na navijače da poštuju ovo važno pravilo", istaknuli su.

Inače, mala Addison živi u Dublinu, ima 11 godina, igra za U-13 nogometnu ekipu Shelbournea, a osim nogometa trenira i boks.