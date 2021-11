TATA ĆE PLATITI / Žestoko kažnjena djevojčica koja je uletjela na teren i dotrčala do Cristiana Ronalda

U četvrtak je nogometna reprezentacija Portugala odigrala 0-0 protiv Irske u Dublinu. Najveća portugalska zvijezda Cristiano Ronaldo imao je nekoliko prilika, a domaći navijači izviždali su ga pri svakom dodiru lopte, no na kraju su ga nagradili pljeskom. Naime, uplakana djevojčica Addison Whelan pojavila se na travnjaku te je zatražila njegov dres. Ronaldo nije dugo razmišljao, istog trena ga je skinuo i ispunio joj želju. Djevojčica je uz to dobila zagrljaj te je presretna napustila stadion. U petak je objavljeno i da je djevojčica žestoko kažnjena zog utrčavanja na travnjak - morat će platiti dvije i pol tisuće funti (oko 22 tisuće kuna). "Kažnjena sam zbog uleta u teren. Srećom, to će moj tata platiti", rekla je Addison.