NEUVJERLJIVI MADRID NA JEDVITE JADE PROTIV FENJERAŠA: Bale spasio Real od novog debakla

Real Madrid je odigrao još jednu neuvjerljivu utakmicu u 15. kolu španjolskog prvenstva

U susretu 15. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na gostovanju pobijedio ‘fenjeraša’ Huescu 1-0, a Luka Modrić je igrao do 65. minute.

Aktualni europski prvak je poveo već u osmoj minuti golom Garetha Balea. Alvaro Odriozola je povukao po krilu i ubacio na drugu stranu do Velšanina koji je sjajno pucao za vodstvo gostiju. Domaćin je uzvratio u 17. minuti, no Thibaut Courtois je odlično obranio pokušaj Ezequiela Avila. Nažalost, bilo je to sve od oba sastava u prvom dijelu.

Melero promašio nemoguće

Na otvaranju drugog poluvremena Huesca je odmah mogla izjednačiti, no Gonzalo Melero je promašio nemoguće. Pucao je glavom s dva-tri metra, ali je uspio promašiti cijela vrata. U 69. minuti je Bale mogao sve riješiti, ali je njegov udarac obranio Aleksandar Jovanović. Bio je to jedini udarac ‘Kraljevskog kluba’ u okvir gola u drugom dijelu.

U nastavku susreta Huesca je pokušavala izjednačiti, no Real je jedva uspio obraniti ‘mršavu’ prednost. Luka Modrić je zaigrao od prve minute za Real, a u 65. minuti je umjesto njega u igru ušao Isco.

Real je ovom pobjedom napredovao na četvrto mjesto sa 26 bodova, pet manje od vodeće Barcelone. Ispred ‘Kraljevskog kluba’ su i Sevilla, te Atletico Madrid sa po 28 bodova. Huesca je uvjerljivo zadnja sa svega sedam bodova.

