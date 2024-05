Lana (20) i Filip Novak (22) brat su i sestra koji ostvaruju uspjehe paralelno u futsalu, a svoje talente donijeli su u četvrtak u studio Net.hr-a, kako bi ispričali svoju priču o uspjehu, snovima, sportskoj sudbini i ljubavi prema nogometu.

Lana je prvakinja Hrvatske u malom nogometu sa ŽMNK MC Plus prošle i ove godine, igračica ŽNK Agram u velikom nogometu, a Filip je s Futsal Dinamom prošle godine uzeo naslov prvaka Hrvatske, a ove je u finalu.

Njih dvoje su jedini brat i sestra koja kombinirano imaju osvojena tri naslova prvaka Hrvatske u dvije sezone, s mogućnošću i četvrtog naslova - drugog "obiteljskog" u sezoni. Lana i Filip Novak sinonim su obiteljske uspješnosti u futsalu. Jesu li projekt? Naravno da nisu. Ali, jesu svojevrsna biologija. I Lani i Filipu je nogomet bio suđen.

Lana, iako djevojka, još kao mala je igrala nogomet sa starijim dečkima, rolalal ih, zabijala, poput vjetra trčala nogometnim terenima. Filip je, pak, Lani bio stariji brat na kojeg se u nogometu mogla ugledati i s kim je kao mala igrala nogomet, radila prve finte, korake, upijala prva nogometna znanja.

"Više ja učim od svog brata, ali to je normalno. Filip me zarazio futsalom, iako je veliki nogomet moj primarni sport jer sam igračica ŽNK Agram", rekla je Lana.

"Iskreno, ne znam postoji li igdje ovakav slučaj, da brat i sestra ostvaruju takve uspjehe, paralelno k tome, ali uživamo u svemu što nam se događa li lijepo nam je", priča Filip, dok je Lana dodala:

"Nisam ni ja sigurna da takav slučaj postoji. Filip i ja kad smo bili mali igrali smo nogomet u vrtu, a ja sam zbog Filipa krenula igrati nogomet. Tata me pitao hoću li s dečkima probati igrati nogomet. Kroz zabavu je sve krenulo. Učili smo jedan od drugog".

Trenutni rezultat u finalu između Futsal Dinama i Olmisumma iz Omiša je 1-1, a treća utakmica finala igra se danas u Omišu.

"Nekad je bio moja najveća ljubav veliki nogomet, a sad je mali", rekao je Filip.

Znači, u obitelji Novak čeka se, nada, da će i treći naslov prvaka Hrvatske u futsalu sletiti u "njihov dom".

"Čekamo doma svi i treću titulu naše djece i našeg Dinama i onda mirni možemo na godišnji", kazat će ponosni tata Novak koji je, zajedno sa suprugom, odgojio uistinu divnu, pristojnu i uspješnu djecu. I Filip i Lana su iznimno ponizni i pristojni. Iz njih progovara mirnoća, poniznost i upornost- velika želja da ostvare svoje sportske snove.

"Tata nas prati u nogometu čitav život. Vozio nas je kad smo bili mali na sve treninge, bio je na svim utakmicama i njemu je najviše do toga stalo. Ne kažem da je mami manje stalo, ali tata to više pokazuje, ajmo to tako reći. Tati nije bilo lako sve to. Hvala roditeljima".

Lana, koja je u četvrtak navršila okruglih 20., prkosi svim stereotipima koje se vežu za žene u nogometu.

"Ženski nogomet nije popularan u Hrvatskoj i to je jednostavno tako. Mi ne možemo protiv biologije, naviknuti su ljudi na muški nogomet koji je brži. Treba ponekad uzeti inicijativu i ulagati u ženski nogomet. Krenula sam sa 7. igrati nogomet s dečkima i NK Ponikve. To mi je jako drago. Mislim da bi sve cure trebale krenuti igrati nogomet s dečkima jer će tako više napredovati kasnije", otkriva Lana koja je u Ponikvama jedno vrijeme trenirala i s Lukom Vrbančićem. Talentom Dinama, mladićem kojeg su nazvali Dinamov Paul Scholes.

Lana nam je otkrila najveće mitove ženskog nogometa i srušila ih svojim činjenicama...

"Ima više mitova u ženskom nogometu. Da žene koje igraju nogomet imaju ružne noge. To sam često čula. To je mit. Ok, razvit će se neki mišići, ali za listove na primjer, to je mit. Puno se toga razvije, dobra motorika. Da su žene muškobanjaste. Malo se previše priča o tim nekim stvarima, a nije big deal. Puno se toga mijenja u ženskom nogometu, iako sam se susrela s predrasudama, nekad s nekim komentarima da je, primerice, ženama mjesto u kuhinji, što je klasična 'fora'. To je taj najčešći, ali nije bilo takvih komentara do te mjere da bi mi bilo neugodno i da bi prestala. Takvo je društvo, ali bilo je puno i ima i lijepih komentara. Baš je i bilo je ugodno", priča Lana koja se ne osvrće na komentare, nego gleda samo na sebe.

"Znali su i mene isto neke stvari, komentari, zasmetati, iritirati, ali opet OK, pokušavam razumijeti i drugu stranu i u redu. Ponekad neke utakmice ženskog nogometa i jesu sprdnja, ali OK. Mi se sve cure time bavimo i nemamo plaću. To nam je hobi koji oduzima dosta vremena. Od ženskog nogometa ne mogu živjeti. Nije to unosni sport, iako nešto malo dobivam. Ženski nogomet u Hrvatskoj je hobi, a mi smo tu jer volimo igrati nogomet. Nogomet nam je strast. Htjela bi nešto napraviti i s obrazovanjem, a futsal me jako privlači isto. Iako, veliki je nogomet od početka prva ljubav", govori Lana.

Pogledajte gostovanje talentirane nogometne djece Novak u studiju Net.hr.