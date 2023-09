Vijest da je Artjom Milevski završio u bolnici zbog problema sa alkoholom proširila se Europom 'brzinom munje'. Legendarni nogometaš iz Ukrajine trenutno leži u bolnici u Kijevu i njegovo zdravstveno stanje nije dobro.

Njegov bivši suigrač Goran Popov, koji je s Milevskim igrao u kijevskom Dinamu, progovorio je o životu Ukrajinca rođenog u Bjelorusiji i njegovim problemima s alkoholom, a njegove riječi prenosi Kurir.

"Pročitao sam da je Artjom već pet dana u bolnici. Igor Mihajlovič Surkis, gazda Dinama mu pomaže, ali ja s njim nisam razgovarao o toj temi. Nezgodno je pitati takve stvari" rekao je Popov i nastavio:

"Artjom i ja smo bili bliski prijatelji i provodili smo vrijeme zajedno svaki dan, dvije godine. Kada smo igrali nogomet, svaki dan sam mu govorio da štedi novac, kupi dva ili tri stana u Kijevu. Imao je plaću od milijun i pol eura godišnje. Za ovaj iznos mogli bi kupiti dva stana, čije bi iznajmljivanje imalo prihod od 3.000 do 4.000 dolara".

Popov kaže da mu Milevski nije pričao o svojim problemima.

"Izgledao je sjajno kad smo se vidjeli, ali imamo zajedničkog prijatelja koji svakog drugog dana posjećuje Milevskog i rekao mi je da od početka specijalne vojne operacije Artjom pije svaki dan. Doslovno svaki dan, bez prestanka. Pitao sam Artjoma zašto nije otišao iz Kijeva, on je jasno odgovorio da ne želi, da je igrao tamo u Dinamu, da neće nigdje. Onda sam mu pisao, ali nije odgovorio".

'Kada bi se otrijeznio, složio bi se sa mnom, ali kada bi opet popio...'

Otkrio je Popov i kakav je bivši nogometaš Hajduka izvan terena.

"Kada bi se otrijeznio, složio se i rekao 'Gorane, točno je to što kažeš'. Ali kada bi popio, glava bi mu se promijenila. Bio je loš za sebe. Kada su se njegovi prijatelji, 15-20 ljudi družili u restoranu, uvijek sam vidio da Milevski ne dozvoljava nikome da plati, uvijek je sam plaćao račune. On je moj prijatelj i uvijek sam mu spreman pomoći, ali u posljednjih šest do osam mjeseci bio je potpuno izgubljen, nestao je od svih koji smo ga poznavali. Posljednji put sam ga vidio u Rumunjskoj, kada je Makedonija igrala s Ukrajinom. Napravili smo video za njegov kanal".

Novinare je zanimalo i je li Popov svjedočio da Milevski pije za vrijeme karijere.

"Događalo bi se poslije utakmica. Borili smo se protiv Šahtara i dobili skoro svaku utakmicu. A nakon pobjeda možete ići u restoran, ali jedno je kada trenirate svaki dan, a drugo kada se ne bavite sportom, onda mogu nastati problemi kao što je snašlo Milevskog. Dok smo igrali nije bio veliki problem, nije nas alkohol ometao. Artjom je pametna i dobra osoba, ali je loš za sebe. Moramo ga izliječiti", bio je jasan Popov koji je potom zaključio:

"Glavna stvar je da ne nastavi da pije. Vidio sam njegovu fotografiju, ako ste dobili 30 kilograma godišnje nakon završetka karijere, to nije normalno. Ovo je ozbiljan problem. Treba da se smirimo, da nastavimo da živimo, da radimo. Kad nema posla, samo piješ i ostaješ sam s lošim mislima. Alkohol ne rješava problem".

