Modrić skuplja hvalospjeve: 'On je najbolji u povijesti, nijedan veznjak nije u ovome uspio'

Nogomet nije samo igra — to je globalna pojava koja svakodnevno potiče brojne rasprave i razmjene mišljenja. Od lokalnih kafića do najutjecajnijih sportskih redakcija, vječna su pitanja tko je najbolji igrač, najdominantniji klub ili najkompletniji vezni igrač svih vremena. Upravo u potonjoj kategoriji već se godinama raspravlja o jednom imenu: Luka Modrić.

Kapetan hrvatske reprezentacije i dugogodišnji motor Real Madrida već godinama izaziva divljenje nogometnih entuzijasta diljem planeta. Njegova kombinacija individualne briljantnosti, timskih uspjeha i trajanja na vrhunskoj razini zaslužila je posebnu pažnju i u Španjolskoj. U tekstu koji je objavila ugledna Marca, svoje je viđenje ponudio sportski novinar Juan Ignacio Garcia-Ochoa, jasno poručivši — Modrić je najveći vezni igrač koji je ikada kročio nogometnim travnjacima.

U okviru redakcijskog komentara na temu najvećih imena koja su nosila dres Kraljevskog kluba, Garcia-Ochoa nije se zaustavio samo na tvrdnji da Modrić pripada među deset najvažnijih figura u povijesti Real Madrida. On ga je, bez zadrške, uvrstio među petoricu najboljih svih vremena, a kasnije dodatno pojasnio svoju odlučnost.

„Možemo govoriti o njegovoj kombinaciji dugovječnosti, titula i kvalitete na terenu, što ga već stavlja iznad bilo kojeg drugog igrača na njegovoj poziciji. Nijedan veznjak nije uspio ostati u elitnom klubu kao što je Real Madrid s 39 godina i nastaviti biti odlučujući. Većina velikih igrača na njegovoj poziciji, poput Xavija ili Inieste, napustili su europski nogomet prije te dobi, dok se Modrić nastavlja natjecati na najvišoj razini u jednoj od najboljih momčadi na svijetu.“, napisao je.

Kao jedan od ključnih argumenata za tu tvrdnju istaknuo je broj osvojenih europskih naslova — šest Liga prvaka, što nijednom drugom veznom igraču u povijesti nije uspjelo. Naglasio je pritom da Modrić pritom nije bio pasivan promatrač, već glavna figura u svakoj od tih europskih epopeja.

„Što se titula tiče, njegovih šest Liga prvaka neoboriv je argument. Nijedan drugi veznjak nije postigao toliko u najzahtjevnijoj konkurenciji klupskog nogometa. I nije imao zaostalu ulogu, nego je bio protagonist u svima njima. Nadalje, njegova Zlatna lopta 2018. ističe ga kao jedinog čistog veznjaka koji je osvojio ovu nagradu u posljednjih 30 godina, nadmašivši Messija i Cristiana Ronalda u toj sezoni, što je očiti odraz njegovog individualnog utjecaja na svjetski nogomet. I danas, s 39 godina, još uvijek je neophodan Madridu. On nije igrač koji je u bijelom klubu zbog povijesti, već zato što još ima kvalitetu da se natječe s najboljima.“, dodao je novinar.

Poseban osvrt dao je i na ulogu koju Modrić ima kao vođa hrvatske reprezentacije, podsjetivši na nevjerojatne uspjehe koje je postigao s nacionalnom vrstom.

„Modrić je zemlju od 3,8 milijuna stanovnika doveo do finala Svjetskog prvenstva (Rusija) i trećeg mjesta (Katar)“, zaključio je Garcia-Ochoa.

Bez obzira na to što su nogometna razmišljanja često subjektivna i duboko ukorijenjena u emocije, teško je osporiti brojke, naslove i kontinuitet koji Modrića stavljaju u istu rečenicu s najvećima koje je ovaj sport iznjedrio. A kad to potvrdi i najčitaniji španjolski sportski list – onda je to više od obične pohvale, to je priznanje koje nosi neku težinu.