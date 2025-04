Cannavaru se neke stvari ne sviđaju: 'Dvije stvari ne volim, pravi navijači to ne rade'

Fabio Cannavaro održao je danas press konnferenciju uoči sutrašnje utakmice Dinama i Istre 1961 na Aldo Drosini. Utakmica je to koja otvara posljednju četvrtinu prvenstva za Modre, onu koja bi se mogla pokazati ključnom želi li Dinamo ove sezone osvojiti išta. Svjestan je važnosti te utakmice i Cannavaro pa je možda i to razlog zašto je pressica kasnila pola sata jer se Cannavaro duže zadržao na treningu s igračima. Očito su radili na nečem vrlo važnom:

"Kasnio mi je let..." - započeo je Cannavaro jasno poručivši kako je svjestan medijskih napisa u posljednje vrijeme i kako mu se ne sviđaju pa je i nastavio u tom tonu: "Dvije stvari koje ne volim. Prvo je kad me netko napada zbog neprofesionalnosti, te kad netko napada moje igrače i obitelj. Nogomet je pun strasti, a pravi navijači Dinama to ne rade. Svi skupa moramo biti ozbiljniji. Respektiram sve vas, probajte vi respektirati sve ono što radimo kako bi momčad bila bolja" - Cannavaro je time završio monolog pa pustio riječ novinarima.

Počeli su pitanjem o sutrašnjem protivniku: "Gledao sam utakmicu s Rijekom, igraju jako dobar nogomet. Moramo imati dobar fokus, moramo biti pametni, čitati situacije, dominirati utakmicom. I naravno, moramo zabiti gol. Otkad sam došao, mi smo najbolji na tablici, ali još zaostajemo za drugima."

Hoće li sutra Bruno Petković započeti utakmicu?

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

" Tjelesno nije najbolji. Jako je važan za nas. Moramo odlučiti hoće li krenuti ili biti na klupi. U zadnja tri mjeseca naporno radi. Volim ga, vidjet ćemo u subotu kakva će biti situacija."

Što ako Dinamo sutra izgubi?

"Zašto mislite tako, ja razmišljam pozitivno. Uvijek se negativni. Svaka utakmica je teška, moramo razmišljati utakmicu po utakmicu, ne razmišljam na način što će biti ako izgubimo. Otkad sam došao, mi smo najbolji na tablici, ali još zaostajemo za drugima. Dajemo sve od sebe, teško nam je. Pred nama je devet finala, igrat ćemo ih, pa vidjeti kakva će situacija biti na kraju"

Koje su najveće opasnosti Istre?

"Opasni su u građenju igre, igraju dobro pred svojim navijačima, imaju brza krila, dobre veznjake... Po meni su dosta opasni. Pripremili smo sve, spremni smo, jedva čekamo tu utakmicu, želimo pobjedu. Naše zdravstveno stanje? Theophile ima nekih problema, kao i Bočkaj, Rog je dobro. Vidjet ćemo što će biti s njima"

