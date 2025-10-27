Neočekivani ishod u Vinkovcima: Treneri otvoreno nakon iznenađenja kola

Nogometaši Vukovara 1991 priredili su iznenađenje 11. kola SuperSport HNL-a, svladavši Dinamo s minimalnih 1:0 u Vinkovcima. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Jakov Puljić u 53. minuti.

Tom pobjedom Vukovarci su stigli do devet bodova i izjednačili se s pretposljednjim Osijekom, dok je Dinamo ostao na 22 boda, tri manje od vodećeg Hajduka.

Kovačević: “Čestitam Vukovaru, nismo bili konkretni”

Trener Dinama Mario Kovačević bio je razočaran nakon susreta, ali je sportski priznao zasluge domaćinu:

“Čestitam Vukovaru na zasluženoj pobjedi. Dominirali smo u prvom dijelu, ali ne konkretno. Nevjerojatno je koliko smo griješili u drugom poluvremenu, mogu samo čestitati protivniku.”

Kovačević je dodao kako njegova momčad ima poteškoća u napadu protiv zatvorenih protivnika:

“Htjeli smo pobijediti, ali imamo problema kad nam se protivnik postavi u blok. Mijenjali smo, ubacili svježije igrače, ali nije bilo dovoljno. Stojković i Valinčić morali su izaći zbog ozljeda. Nadam se da ćemo izvući pouke. U subotu nas čeka Rijeka, vjerujem da ćemo biti bolji i idemo po pobjedu na Maksimiru.”

Čabraja: “Limitirali smo ih u svemu, nismo im dopustili prilike”

S druge strane, trener Vukovara Silvijo Čabraja bio je iznimno zadovoljan izvedbom svoje momčadi, koja je odigrala disciplinirano i borbeno od prve do zadnje minute:

“Držimo priključak, imamo isti broj bodova kao Osijek. Mogu biti zadovoljan – mislim da smo imali više udaraca od Dinama. Limitirali smo ih u svemu i nismo im dopustili ni jednu pravu priliku.”

Otkrio je i što je rekao igračima u svlačionici prije drugog dijela:

“Dogovorili smo se da pritisnemo Dinamo, da stanemo visoko dokle možemo, dok se oni ne snađu. Stisnuli smo ih i nismo im dozvolili izlazak.”

Na pitanje o poništenom golu Robina Gonzáleza, Čabraja nije želio ulaziti u polemike:

“Neću to komentirati. Imamo tri gostovanja pred nama i cilj nam je skupiti što više bodova.”

