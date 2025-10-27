Neočekivani ishod u Vinkovcima: Treneri otvoreno nakon iznenađenja kola
Vukovar pobijedio Dinamo 1:0, a nakon utakmice treneri Kovačević i Čabraja otvoreno progovorili o razlozima poraza i ključu pobjede.
Nogometaši Vukovara 1991 priredili su iznenađenje 11. kola SuperSport HNL-a, svladavši Dinamo s minimalnih 1:0 u Vinkovcima. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Jakov Puljić u 53. minuti.
Tom pobjedom Vukovarci su stigli do devet bodova i izjednačili se s pretposljednjim Osijekom, dok je Dinamo ostao na 22 boda, tri manje od vodećeg Hajduka.
Kovačević: “Čestitam Vukovaru, nismo bili konkretni”
Trener Dinama Mario Kovačević bio je razočaran nakon susreta, ali je sportski priznao zasluge domaćinu:
“Čestitam Vukovaru na zasluženoj pobjedi. Dominirali smo u prvom dijelu, ali ne konkretno. Nevjerojatno je koliko smo griješili u drugom poluvremenu, mogu samo čestitati protivniku.”
Kovačević je dodao kako njegova momčad ima poteškoća u napadu protiv zatvorenih protivnika:
“Htjeli smo pobijediti, ali imamo problema kad nam se protivnik postavi u blok. Mijenjali smo, ubacili svježije igrače, ali nije bilo dovoljno. Stojković i Valinčić morali su izaći zbog ozljeda. Nadam se da ćemo izvući pouke. U subotu nas čeka Rijeka, vjerujem da ćemo biti bolji i idemo po pobjedu na Maksimiru.”
Čabraja: “Limitirali smo ih u svemu, nismo im dopustili prilike”
S druge strane, trener Vukovara Silvijo Čabraja bio je iznimno zadovoljan izvedbom svoje momčadi, koja je odigrala disciplinirano i borbeno od prve do zadnje minute:
“Držimo priključak, imamo isti broj bodova kao Osijek. Mogu biti zadovoljan – mislim da smo imali više udaraca od Dinama. Limitirali smo ih u svemu i nismo im dopustili ni jednu pravu priliku.”
Otkrio je i što je rekao igračima u svlačionici prije drugog dijela:
“Dogovorili smo se da pritisnemo Dinamo, da stanemo visoko dokle možemo, dok se oni ne snađu. Stisnuli smo ih i nismo im dozvolili izlazak.”
Na pitanje o poništenom golu Robina Gonzáleza, Čabraja nije želio ulaziti u polemike:
“Neću to komentirati. Imamo tri gostovanja pred nama i cilj nam je skupiti što više bodova.”
POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić objavio novi popis: Na pretpozivu i neka potpuno nova imena