Nenada Bjelicu želi velikan zemlje koju dobro poznaje. Dva čovjeka iz kluba inzistiraju

Nenad Bjelica mogao bi od početka sljedeće sezone krenuti s novim poslom. Poljski mediji pišu kako bi od ljeta mogao postati novim trenerom varšavske Legije.

Meczyki.pl doznaje kako Legia nema namjeru produžiti ugovor s portugalskim trenerom Goncalom Feiom. "Razmišljam samo o pobjedama u sljedećim utakmicama. Nema razgovora o ugovoru. Ne znam hoće li ih biti. Nije to pitanje za mene. Da bi se to dogodilo, četiri subjekta to moraju željeti: klub, svlačionica, navijači i ja. Ako četiri stranke žele, vjerojatno će se dogoditi, a ako ne žele, neće se dogoditi. Usred smo misije. Za sada imamo puno posla i nema smisla gubiti vrijeme na takva razmišljanja", rekao je Portugalac nakon ispadanja od Chelseaja u Konferencijskoj ligi.

Poznanstvo s Bobićem i Zewlakowim

Osim dva domaća stručnjaka, Alexeija Szpilewskog i Eugena Polanskog, kao ozbiljni kandidat spominje se Nenad Bjelica. Podsjetimo, od nedavno je mjesto voditelja sportskih operacija Legije preuzeo Fredi Bobić koji dobro poznaje Bjelicu.

"Koliko čujem, Nenad Bjelica dobro poznaje Fredija Bobića. Bobić je čak imao ideju da ga dovede u jedan od klubova u kojima je radio. Nedavno su zajedno večerali", rekao je poljski novinar koji je i naglasio kako je Bjeličin zastupnik Ivica Vrdoljak koji je igrao za Legiju i bio je suigrač Michala Zewlakowa koji je trenutačno sportski direktor Legije.

Nenad Bjelica bez posla je od kraja prosinca prošle godine kada je smijenjen u Dinamu. Poljskoj javnosti dobro je poznat jer se proslavio u Lechu iz Poznana kojeg je vodio na 78 utakmica od 2016. do 2018.

