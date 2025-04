Brozović dobio ponudu života? Al-Nassr mu nudi još veće bogatstvo

Marcelo Brozović ušao je u završnicu druge sezone s Al-Nassrom, bez osvojenog trofeja – barem zasad. Naslov u Saudijskoj ligi djeluje sve dalje, no šansa za veliko slavlje i dalje postoji kroz azijsku Ligu prvaka, u kojoj je klub stigao do četvrtfinala.

U sjeni završnice sezone, iza kulisa se događa nešto možda i važnije za budućnost – priča se da je Brozović već dobio ponudu novog ugovora. Trenutni, najvrjedniji koji je ikad potpisao neki hrvatski sportaš (100 milijuna eura), vrijedi do ljeta 2026. Novi bi mogao značiti još tri godine u Saudijskoj Arabiji – do 2028. – i to uz bolje financijske uvjete.

Još nije jasno radi li se o nastavku postojećeg ugovora ili o potpuno novom početku već od sljedeće sezone. Ono što je jasno – Al-Nassr ga želi zadržati. A hoće li prihvatiti, odlučit će Brozović. Za sada – šuti.

