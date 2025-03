Talijani oduševljeni Sučićem: 'Reži, udara i trči više od Brozovića! Budućnost je osigurana'

Otkako je početkom veljače sređen transfer Petra Sučića iz Dinama u Inter, hrvatski je reprezentativac pod povećalom talijanskih medija koji ne mogu da ne uspoređuju svog novog igrača s Marcelom Brozovićem.

Veznjak, plaćen više od 14 milijuna u lipnju će se pridružiti Inzaghijevoj momčadi i bit će na Svjetskom klupskom prvenstvu. Talijanska Gazzetta u opširnom tekstu približava talijanskoj javnosti hrvatskog igrača.

"Gledajući brojke, Petar Sučić već je nadmašio stup Interove novije povijesti poput Marcela Brozovića, a da uopće nije odjenuo crno-plavi dres. Razlog možemo potražiti u nastupu budućeg veznjaka Intera s hrvatskom reprezentacijom. Jer protiv Francuske, u uzvratnoj utakmici Lige nacija koju je na penale dobila Deschampsova momčad, Sučić je u jednoj utakmici pretrčao 17.943 metra, nadmašivši rekord Marcela Brozovića na Svjetskom prvenstvu u Kataru protiv Japana, kada je "Epic" stigao do 16.700. Naravno, dodatnih pola sata produžetka išlo je na ruku Sučiću, koji je u međuvremenu dao naslutiti kakve kvalitete može dodati Inzaghijevoj momčadi."

"Trčanje, dinamika, snaga: sve je lakše kada su mu suigrači Modrić s jedne i Kovačić s druge strane, ali razumno je misliti da se Sučić može jako dobro uklopiti i s Barellom, Calhanogluom, Mkhitaryanom", pišu Talijani ispod naslova 'Reži, udara i trči više od Brozovića: Kupovinom Sučića budućnost je već kod kuće'.

Jamčenje zelene budućnosti

Za veznjaka zagrebačkog Dinama postojala je konkurencija, čak i gusta, ali uprava Intera znala je ići ispred svih iskoristivši i želju igrača, jako privučenog mogućnošću rada pod Inzaghijevim vodstvom.

"Inter je mjesecima bacio oko na ime Petra Sučića. Gledali su ga, pratili, proučavali. Jer, Hrvat je od kraja prošle do početka 2025. doživio neugodan prijelom metatarzalne kosti zbog kojeg je izvan terena bio gotovo 100 dana. U međuvremenu su to iskoristili Marotta i Ausilio koji su potukli konkurenciju. Uz ponudu koja svakako nije bila beznačajna: osnovica je oko 14 milijuna eura, ali Dinamo bi mogao dobiti još 2,5 milijuna (strukturirano prema ciljevima momčadi do 2030.) plus 10% od buduće preprodaje."

"A kad bi Sučić "procvjetao", tih 10% bi mogla postati zapažena brojka. Sučić savršeno predstavlja Oaktreejevu novu tržišnu politiku: vrlo je mlad (21), ima dovoljno prostora za napredak i nije bitno je li njegova kupnja podrazumijevala značajna ulaganja. Za profile poput Sučića i jamčenje "zelene" budućnosti Inter je spreman potrošiti", zaključuju Talijani.

