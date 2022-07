U susretu prvog kola Prve HNL Osijek je u subotu na stadionu Gradski vrt pobijedio Goricu s 2-1 uz dva gola Diona Drena Belje.

Junak susret bio je 20-godišnji Beljo koji je u prvom nastupu po povratku s posudbe zabio oba gola za Osijek i izborio kazneni udarac. Za Goricu je pogodak postigao Danijel Lončar pogodivši u 66. minuti vlastitu mrežu. Dodajmo kako su gosti od 87. minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Edin Julardžija, i to nakon svega dvije minute provedene na terenu. Sudac Ante Čuljak je u cijeloj utakmici pokazao čak 13 žutih kartona.

Predsjednik Gorice Nenad Črnko je nakon utakmice bio ogorčen suđenjem koje je, kako on kaže, bilo tendenciozno.

'Osijek je do pobjede došao na prljav način'

Julardžiji je pokazao crveni karton, nakon utakmice ga je trener Gorice Samir Toplak lovio po terenu, a igrači Gorice isto su bili ljuti na suđenje. Črnko je posebno ogorčen penalom koji je dosuđen za Osijek.

"Uoči sezone je dogovor bio da se lagani kontakti ne sude kao penali, a kod penala za Osijek povlačenje je bilo obostrano. Sudac je bio vrlo blizu, vidio je da je Beljin pad prenaglašen i pokazao mu je žuti za simuliranje. A kad ga je Bebek pozvao da pogleda snimku, on je već dok je trčao prema VAR monitoru odlučio da će odluku promijeniti. To se vidjelo po načinu na koji je pogledao snimku", rekao je Črnko pa nastavio:

"Osijek je zaslužio pobjedu po nogometnim elementima, ali činjenica je da smo oštećeni u ključnim dijelovima utakmice i da je Osijek do pobjede došao na prljav način. Svaka rubna situacija išla je na njihovu stranu, a čim ti pokažeš 13 žutih kartona, jasno je da nemaš utakmicu pod kontrolom. Mladi suci i dalje ne žele preuzeti odgovornost. Ako si bio blizu i vidio si da je riječ o naglašenom bacanju u šesnaestercu, zašto uopće ideš gledati snimku? Ostani dosljedan, kaži 'bio sam blizu i vidio sve' i igraj dalje."

Uoči početka sezone Osijekov trener Nenad Bjelica se osvrnuo na suđenje i rekao da će razgovarati sa šefom sudaca Brunom Marićem te da je očekuje isti tretman kao drugi klubovi, a to je Črnko prokomentirao sljedećim riječima:

"Ako su te prijetnje Nenada Bjelice urodile plodom da imamo suđenje kakvo smo imali jučer, onda to ne samo da nije dobro nego je malo i žalosno. Ne želim vjerovati u to jer bi to bilo poražavajuće, ali govoriti takve stvari prije početka prvenstva uopće nije lijepo niti bi suci to trebali slušati".

Žestok odgovor

Odgovor Nenada Bjelice na te izjave stigao je jako brzo, u nedjelju.

"Promijenit ću taktiku jer jednostavno ti ljudi zaslužuju odgovor. Ponukan izjavama gospodina Črnka želim izraziti veliko razočarenje što jedan čelnik HNS-a nakon prve utakmice na ovaj način proziva mene i moj klub. On je jedan, a takvih ima puno, koji su na čelu HNS-a i hrvatskih nogometnih klubova, a koji svojim neprimjernim ponašanjem iz godine u godinu omalovažavaju i psuju Nenada Bjelicu i pokušavaju ga diskreditirati na bilo koji način. Ti "borci" za bolji hrvatski nogomet nisu uspjeli već 15 godina koliko su u HNS-u napraviti bolji i pošteniji hrvatski nogomet i žale se samo onda kada je njihov klub i to u njihovim očima oštećen.", prenose njegovu izjavu Sportske novosti.

"Nije se gospodin Črnko javio prošle sezone kada isti taj sudac u utakmici Gorice u Osijeku nije vidio očiglednu ruku Keite i kazneni udarac kojeg je vidjela čitava Hrvatska. Tada taj borac za poštenje ništa nije vidio i ništa nije komentirao. Poručujem i njemu i svim čelnicima klubova koji budu na ovaj način diskreditirali Osijek i Nenada Bjelicu da će dobiti odgovor", rekao je Bjelica pa poručio da će promijeniti svoj pristup:

"Na uvrede čelnika klubova koji su uz to još i djelatnici u HNS-u i uvrede njihovih prijatelja i gostiju u VIP ložama svaki puta ću reagirati. Svaki puta kada bez razloga budu napadali mene i NK Osijek dobit će javni odgovor. Prenijet ću od riječi do riječi što je izgovoreno u ložama i što je psovano pa neka zna javnost tko nam vodi klubove i kako se ponaša ta gospoda. Neka puste Nenada Bjelicu i NK Osijek na miru! Nikoga ne diramo, ali nećemo dozvoliti niti da nas netko dira. Znat će hrvatska javnost tko su ti čelnici klubova koji mi psuju mater bez povoda. Kakav oni problem imaju s Nenadom Bjelicom? Je li možda ljubomora? Neće me više nitko prozivati, svi će dobiti odmah drugi dan odgovor. Više nema gospodskog Nenada Bjelice koji šuti na uvrede. A ja ću se unatoč svima njima boriti za svoj klub."