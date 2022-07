Hrvatsko nogometno prvenstvo počinje ovoga vikenda, a jedna od momčadi koja će pokušati skinuti s trona aktualnog prvaka Dinamo je i Osijek, koji je do same završnice prošle sezone bio ozbiljan kandidat za naslov.

Uoči starta HNL-a, trener Osijeka Nenad Bjelica pričao je s novinarom RTL-a Markom Vargekom o pripremama, novoj sezoni, ambicijama, ali i suđenju.

"Naporne su bile pripreme, nismo očekivali da ćemo ostvariti svih šest pobjeda, te pobjede nam daju na samopouzdanju", rekao je Bjelica pa naglasio da njegovu ekipu zanima samo pobjeda u svakoj utakmici, počevši s onom u prvom kolu protiv Gorice:

"Svaka utakmica je imperativ tri boda. Mi si taj imperativ stvaramo i tako će biti prvu utakmicu, ali i svaku sljedeću."

Bjelica će ove sezone imati na raspolaganju nešto mlađu ekipu, u kojoj će biti i jedan od hrvatskih hit napadača, Dion Drena Beljo, koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Istri.

"Zadovoljan sam s rosterom. Vratili smo s posudbe Belju, vratili smo Adriana Leona Barišića. Malo smo pomladili ekipu. Prioritet je proći prvog protivnika na putu prema Europi", rekao je Bjelica pa progovorio o kraju prošle sezone, kada je izrazio nezadovoljstvo radom Uprave svog kluba:

"Na kraju prošle sezone je došlo do zamora materijala. Puno pritiska, puno posla, tako da svašta se moglo dogoditi, nisam bio sretan s nekim stvarima unutar kluba. Apelirao sam na neke stvari koje smo morali promijeniti kako bi bili konkurentni u hrvatskom nogometu."

Na kraju je progovorio o suđenju, s kojim je prošle sezone bio jako nezadovoljan. Najavio je da će razgovarati sa šefom hrvatskih nogometnih sudaca Brunom Marićem i otkrio što će se dogoditi ako suđenje ne bude jednako za sve.

"Nismo još obavili razgovor s gospodinom Brunom Marićem. Do tog razgovora će doći. Mi očekujemo tretman kao i kod drugih klubova. Taj tretman nije bio kao kod ostalih klubova koji se bore za vrh tablice. Do tog razgovara će doći jako brzo. On je upoznat sa svime što se događalo. Odgovornost je na njemu. Njega ćemo prozivati ako ne bude osigurana regularnost prvenstva. On će biti odgovoran", poručio je Bjelica, a više pogledajte u videu.