Trener hrvatskog prvoligaša Osijeka Nenad Bjelica gostovao je u TV emisiji Sport nedjeljom i progovorio o svojem klubu, ali i brojnim temama u hrvatskom nogometu i suđenju.

"Imamo dvije rekordne sezone u klupskoj povijesti NK Osijeka, a nemamo nikakvu euforiju u gradu, imamo veliku kritiku. Bili smo ispred Hajduka, znam što treba biti bolje u Osijeku. Nismo pokrenuli navijače', nismo im prodali' priču. Trenutno ja ne vidim tu sinergiju trenutno, imamo 2-3.000 navijača, ali ja sam očekivao više s obzirom na uspjehe. Pogledajte Split, tamo svi rade, svi pušu u isti rog. Rezultat toga je osvojeni Kup i prvenstvo s nekoliko bodova iza Dinama. Hajduk se digao i protivnici ga gledaju s puno više respekta", rekao je Bjelica na početku pa nastavio:

"Nije se momčad umorila, nego se umorio trener, a momčad je ogledalo trenera. Ja sam skraćivao vježbe na treninzima jer hoću ići doma. S umorom se nisam mogao nositi. Kad se svi drugi treneri odmaraju, ja radim stvari koje nisu moj posao. Pričam s Marićem i Kustićem po dva sata. Ja nisam robot, moja energija se isto troši. Na kraju sezone pukneš. Sve oko nas je nešto što mene ne zadovoljava. Ja sam ambiciozan, ne mogu se pomiriti da mi na početku sezone kažemo da je i drugo mjesto dobro. Onda Bjelica ovdje ne pripada."

Potom se osvrnuo na svoj bivši klub, aktualnog prvaka Dinamo, i Hajduk.

"Bio sam u sustavu Dinama, sad sam u sustavu Osijeka. U Osijeku igrači imaju veliku premiju za osvajanje naslova. Kada u Dinamu kažeš kolika im je premija, njima je to smiješno. Velike su razlike u budžetima. Dinamovu moć znamo, financijsku i logističku. Zna se što je Dinamo u hrvatskom nogometu. Isto tako Hajduk koji sada ima ljude koji su podigli to na neki nivo. Imaju odličnog trenera. Doveli su igrače Benfice, Glasgow Rangerse, reprezentativce... Meni je odgovaralo da je što više klubova u toj borbi, no mi smo poklekli pred kraj. Pao Bjelica pa pao i Osijek", rekao je pa progovorio o suđenju.

Nezadovoljni statusom

"Prije nekoliko mi dana rekao jedan igrač konkurentskog kluba da nama sude kao Zadru. Pazi, konkurent mi to kaže. Drugi mi je rekao, mene je bilo sramota što sam vas pobijedio na taj način. Ja sam jako nesretan i nezadovoljan kako nam se sudilo ovog proljeća. O tome sam razgovarao sa šefom sudaca i dogovorili smo sastanak s glavnim i odgovornim ljudima. Nismo zadovoljni svojim statusom, kluba koji se bori za titulu. Nismo ni blizu imali takav status", rekao je.

Za kraj se osvrnuo na "korporaciju"

"Meni su govorili da nisam tako pričao kad sam bio u sustavu. Dvadeset i pet bodova prednosti, s 25 bodova prednosti sam osvojio prvenstvo šest kola prije kraja. O čemu mi pričamo, ne bi mogao podnijeti da sam s minimalnom mrljom osvojio prvenstvo s Dinamom. Bilo bi me sramota. Da s takvim budžetom da ja nisam prvak s bar 20 bodova prednosti", zaključio je.