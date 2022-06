Nogometaši Osijeka u drugom pretkolu Konferencijske lige igrat će protiv Kizilžar Petropavlovska iz Kazahstana, a trenera Nenada Bjelicu zasad brine vremenska razlika od četiri sata, naporan put i teren s umjetnom travom.

Osječani će putovati na dosad najudaljeniju destinaciju u svojim europskim ogledima.

"To je dosta veliki problem. I vremenska razlika od četiri sata i naporan, dugotrajni put. Trebamo dobro razmisliti, vjerojatno krenuti i dva dana ranije u odnosu na termin utakmice kako bismo se što bolje prilagodili i ušli u njihov ritam. Morat ćemo se na pravi način adaptirati na sve to kao i na teren s umjetnom travom koji nas očekuje na Astana Areni, kako bismo odradili kvalitetnu utakmicu", izjavio je Bjelica za internetski portal Osijeka.

Osječki nogometaši prvu će utakmicu igrati u gostima, 21. srpnja, dok se uzvrat na stadionu Gradski vrt igra sedam dana kasnije. Važno je do tada skupiti što više informacija o protivniku.

"Sigurno ćemo se detaljnije informirati o njima, danas to nije problem. Vidim da imaju sljedeću utakmicu 19. lipnja protiv Šahtera Karaganda, tako da ćemo ih i tu imati priliku vidjeti. No, dosta je još vremena do naše međusobne utakmice, moguće je da će se do tada neke stvari kod njih promijeniti, u smislu nekih novih igrača. Ono što sada znamo je da su u natjecateljskom ritmu, da imaju dosta iskusnu momčad, s puno internacionalaca, a da bismo nešto konkretnije pričali o njima, moramo ih više puta pogledati", rekao je Bjelica.

Bjelica očekuje kako će Osijek preskočiti prvu prepreku i plasirati se u treće pretkolo Konferencijske lige.

"Svih pet protivnika koje smo mogli dobiti su prolazni. Jedino nisam htio Lechiju Gdansk jer ih dobro poznajem, atmosferu koja tamo vlada na stadionu, uostalom sjetimo se našeg lanjskog gostovanja kod Pogona. Dobro da smo ih izbjegli, ovi ostali su svakako prolazni, najvažnije je da se dobro pripremimo i budemo u dobrom stanju u tom trenutku", zaključio je trener Osijeka.

'Sretno s čitanjem imena ovog kluba'

A svima u klubu je vjerojatno pao mrak na oči kad su pogledali na kartu i shvatili da će zbog 90 minuta utakmice morati prevaliti 4500 kilometara.

Na taj račun našalio se Tomislav Globan, profesor ekonomike sporta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

"Sretno Osječanima s čitanjem imena ovog kazahstanskog kluba", napisao je na Twitteru, a malo potom objavio i kartu koja dočarava što čeka Nenada Bjelicu i društvo.

"Kad prođu ovi radovi na cestama u Mađarskoj i Poljskoj, dalje je lako."

Kizilžar je, inače, četvrtoplasirana momčad prošlog izdanja kazahstanske Premier lige koja je domaće prvenstvene utakmice odigrala na Astana Areni u Nur-Sultanu (Astana), 500-tinjak kilometara od Petropavlovskog.

Trener Kizilžara je Ali Alijev (41), koji je nakon serije loših rezultata u novoj sezoni naslijedio bivšeg reprezentativca Andreija Karpovicha, koji je u prošloj sezoni ostvario povijesni uspjeh i prvi put u klupskoj povijesti izborio Europu. U aktualnom prvenstvu, nakon 12 odigranih kola, Kizilžar se nalazi na 11. mjestu s 12 osvojenih bodova.