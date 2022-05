Već se neko vrijeme priča o moguće odlasku Nenada Bjelice iz Osijeka. Spominjao se i povratak u Dinamo te Bjelica u nijednom trenutku nije odbio tu mogućnost. Sve se više priča o njegovom odlasku iz Gradskog vrta nakon dvije godine.

Kako piše Gianluca Di Marzio, popularni talijanski novinar, Spezia je uspjela osigurati ostanak u ligi, ali sada gledaju kako bi promijenili trenutnog trenera Thiaga Mottu, bivšeg igrača Barcelone, Intera i PSG-a.

"Motta je uspio ostati u ligi s klubom, ali Spezia razmatra druge opcije. U igri su Luca Gotti i Andrea Pirlo, a mogući je i iznenadni povratak Nenada Bjelice na klupu Spezije. Hrvatski strateg vodio je Speziju 2014./2015. sezone u Seriji B te su završili na petom mjestu", piše Talijan.

Spominje se odlazak

Bjelica je nakon epizode u Italiji otišao u poljski Lech Poznan u kojem se zadržao dvije godine. Od 2018. do 2020. godine vodio je zagrebački Dinamo s kojim je ispisivao sjajne rezultate, a pritom je hrvatski prvak igrao poprilično dobar nogomet.

Nakon sukoba s vodstvom zagrebačkog kluba, Bjelica je otišao u "svoj" Osijek. I tamo je napravio rezultate, podigao je klub na višu razinu te se borio za titulu prvaka koja mu je u obje sezone pobjegla za dlaku.

"Osijek je prva opcija za mene. Ne znam što će se dogoditi, ali dogodilo mi se i prošle godine, ove godine, ne bih volio da se to ponovi. Znaju se uvjeti ostanka, već sam rekao i nemojte da se ponavljam. Ja sam pričao s predsjednikom i rekao sam mu što mislim, ne trebaju mi Normabeli da zaspim, budim se bez glavobolje, mirna su mi duša i srce. Sve što govorim je za boljitak kluba, a kako će to vlasnici interpretirati, to je na njima", rekao je nedavno.