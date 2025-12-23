Bjelica otkrio dosad nepoznate detalje o razlazu s Dinamom: 'On je kumovao mom odlasku'

Nenad Bjelica ponovno se pojavio u javnosti te gostovao u novom nastavku emisije Druga strana medalje koju na MAXSportu vodi Valentina Miletić.

Bjelica je u intervjuu puno pričao o svojem prvome mandatu na klupi Dinama. Plave je vodio od 2018. do proljeća 2020. kad se iznenada razišao s klubom u vrijeme pandemije. Dinamo je tad bio uvjerljivo vodeća momčad HNL-a s 18 bodova više od Rijeke. Međutim, Bjelica se zakačio s klupskim vodstvo.

"Imao sam sjajne odnose s čitavom Upravom kluba; Krešimirom Antolićem, Vlatkom Peras, Mirkom Barišićem pa i Zdravkom Mamićem. Nije bilo ni najmanjeg problema. Dogovor je bio da raspustimo ekipu na deset dana i da ja idem kući u Klagenfurt, ali se to sve s koronom otegnulo. Dinamo tad stoji financijski najbolje u povijesti. Nema centa kredita i kroz Ligu prvaka smo zaradili 50-ak milijuna eura. Mirko Barišić izjavljuje da će Dinamo graditi novi stadion, uložili smo četiri milijuna eura u nove igrače, a tri dana kasnije Zoran Mamić me zove i govori mi da je dogovorio transfer jednog igrača", rekao je Bjelica pa nastavio:

"I nakon par dana, čini mi se 25. ožujka, zove me Zoran i govori mi da je Uprava donijela odluku da se smanjuju plaće 33 posto na godinu dana, 33 posto na neodređeno vrijeme i 33 posto ćemo dobivati. Meni je u glavi čitava ova priča da financijski nikad bolje nismo stajali. I ja mu kažem 'Ti meni nakon svega toga govoriš, nakon zarađenih 60 milijuna eura, ti mene zoveš i kažeš mi da Uprava ide s tom odlukom i da nema razgovora?'. Rekao sam mu da se s time ne mogu složiti jer mislim da trebamo pričekati da vidimo koliko će korona potrajati pa ćemo sjesti i dogovorit se. Da nitko ne bude oštećen; ni klub ni mi jer ne zaslužujemo biti oštećeni."

Bjelica je otkrio kako je njemu, igračima i stručnom stožeru odluka Uprave priopćena preko WhatsAppa iako su rezovi smanjeni na šest mjeseci. Savjetovao se i s Nogometnim sindikatom koji mu je savjetovao da igrači i stožer pošalju mail u Upravu da se s time ne slažu.

"Sljedećeg dana ljudi iz mojeg stožera su e-mailom dobili raskid ugovora. Ja nisam, ali oni jesu. Meni je tu bilo sve jasno i raskinuli smo ugovor. Meni je to bio veliki šok, nisam to očekivao jer sam sa svima u klubu bio u odličnim odnosima. Manje sa Zoranom Mamićem koji je bio sportski direktor. Mislim da je on taj naš razgovor drukčije predstavio Upravi. Njemu je previše bilo to što sam ja bio trener godine, komunikator godine, što sam porušio sve rekorde Dinama i što sam prezimio u Europi. To mu je bilo previše, koliko god Zdravko Mamić govorio da nije. Ali, jest i mislim da je on tome kumovao, a on i ja nikad nakon toga nismo pričali. Onda je trener bio Igor Jovićević kojeg su smijenili i na kraju je Zoran bio prvak Hrvatske. Sa sedamnaest bodova prednosti, a ja sam im ostavio osamnaest bodova prednosti. Dakle, u tim preostalim utakmicama napravili su bod minusa. Sa svim istim igračima."

Dodao je Bjelica koliko mu je sve skupa teško palo.

"Bilo mi je teško jer sam izgradio odnos s tim igračima; pa slali su mi ljubavna pisma kad sam otišao. Što se otpremnine tiče, imao sam 16 ili 17 mjeseci ugovora, a isplaćeno mi je osam mjeseci. Eto, bez problema smo se dogovorili."

