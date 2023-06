Marko Livaja napustio je prošli tjedan pripreme hrvatske reprezentacije te neće osvojiti medalju na završnom turniru Uefine Lige nacija.

Podsjetimo, Livaja je razgovarao s izbornikom Zlatkom Dalićem o incidentu koji se dogodio tijekom treninga u ponedjeljak na stadionu HNK Rijeka, kada je nekoliko pojedinaca na neprimjeren i vulgaran način vrijeđalo hrvatskog reprezentativca.

Dalić i Livaja složili su se da je incident kreirao neugodnu atmosferu te okruženje u kojem je Livaji nemoguće fokusirati se na završni turnir Lige nacija te napadač Vatrenih nije konkurirao za Final Four.

'On mora biti primjer'

Cijeli slučaj u Sportu Nedjeljom komentirao je Nenad Bjelica: "Livaja je veliki igrač, ikona Hajduka i igrač koji dvije godine nosi Hajduk, ali i igrač koji je HNL-u dao kategoriju više. Njegove majice nose djeca, on mora biti primjer. Svi mi koji smo na tom nekom nivou moramo biti primjer drugima", objašnjava stručnjak i nastavlja:

"Ja isto u nekim trenucima nisam bio primjer pa sam se ispričao zbog toga i znao da to nije bilo korektno. Mi moramo voditi računa o tome što pričamo, pjevamo i pišemo po društvenim mrežama. Mislim da njegova reakcija nakon finala Kupa nije bila primjerena, ali i da bi jedna isprika sve riješila", kaže pa nastavlja:

"On je došao u reprezentaciju s teretom toga. Možda bih ja kao trener to drugačije menadžirao. Možda nije ni trebao biti pozvan za ovu akciju dok se ne zna hoće li ili neće dobiti kaznu. Ne prizivam dečku kaznu, želim mu stvarno sve najbolje, ali mislim da to nije bilo u redu i da nije bilo lijepo. Isto kao što nije bilo lijepo ponašanje tog navijača koji ga je vrijeđao. To je katastrofa i dno dna